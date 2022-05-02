iPhone, iMac ve Apple Watch’ın arkasındaki en önemli isimlerden biri olan Jonathan Ive, 2019’da şirketten istifa etmesinni sebebini sonunda açıkladı. Gelin Apple’ın en önemli isimlerinden biri neden Apple’ı bırakmış beraber göz atalım.

Apple’ın en önemli çalışanlarından biri olan ve Steve Jobs'ın 'markanın asıl ruhu' olarak andığı Jonathan Ive, bundan 3 yıl önce Apple’dan istifa etmişti. Kendisi yüz milyonlar satan iPhone’ların arkasındaki isim ve tasarımcısıydı. Hatta sadece iPhone değil, pek çok Apple ürününün tasarımının arkasındaki isimdi.

Jonathan Ive’ın Apple’ı bırakışı epey bir gündem olmuştu. Apple’ın en önemli ikinci ismi olan Jonathan Ive, Apple’dan 3 yıl önceki ayrılışının sebebini, The Times’a verdiği resmi açıklamada duyurdu. Gelin Johnny Ive’ın neden Apple’dan ayrıldığına birlikte göz atalım.

Apple Watch'ların geliştirilme süreci, her şeyin başlangıcı olmuş

Apple, 2014’te ilk Apple Watch’ı duyurdu. Bu, 1984 yılında Steve Jobs’un ilk Macintosh’u duyurmasından tam 30 yıl sonraydı. Apple ve Apple’In baş tasarımcısı ve Steve Jobs’un uzun zamanlı ortağı Jonathan Ive, Apple Watch’ın başarılı olması için her şeyi yapmaya hazırdı.

Görünüşe göre sadece Jonathan Ive her şeyi göze almış, Apple değil. Açıklamasına göre Ive’ın Apple Watch projesinin gerek geliştirmesi gerek tanıtımı dâhil tüm pazarlama süreci için istediği bütçe 25 milyon dolardı ancak Apple ile bu konuda çok kavga etti ve hatta Ive’ın Apple’dan istifa etmesinin sürecini bu olay başlattı.

Ive’ın Apple Watch için planları, Apple’dan çok başkaydı. Ive, Apple Watch’ın daha çok bir moda aksesuarı tarzında olmasını istiyordu ve ona uygun bir ihtişam ile ürünü tanıtmak istiyordu. Ive önünde sonunda istediğini elde etti ama Apple’daki Tim Cook rejiminde kendini desteklenmiyormuş gibi hissetti.

Sonraki ürünlerde Apple, Ive’ı tasarım sürecinin içerisine dahil etmemeye başladı ve bu durum zaman geçtikçe iyice arttı. En sonunda 2019 yılında Ive, istifa etti ve kendi tasarım firması olan LoveForm’u kurdu.

Özetle:

Ive'a göre zamanla Apple ürün odaklı ve düz hiyerarşik bir şirket olmaya ve günümüzün acımasızlaşmış şirket tipine bürünmüş dev haline evrildi. Ive da Apple’da kendisinin öneminin azaldığını ve artık bir şey yapamayacağını fark etti. Onun gidişiyle birlikte Apple'ın ürünleri büyük ölçüde Ive ayrıldığında olduğu gibi kalsa da değişimler yaşadı.

iPhone, iPad ve Apple Watch göz önüne alındığında bunun gerçekten doğru olduğu görülüyor ancak Mac biraz başka bir hikâye. Ive Apple’dan ayrıldıktan sonra Apple'ın dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, hem M serisi yongalar hem de Apple'ın PC köklerine geri dönmesi sayesinde çok daha iyi hale geldi. Ive’ın gitmesinden sonra, Mac'ler yeniden portlara sahip olmaya başladı.

Özetle Ive'nin hikayesi, Jobs sonrası dönemde Apple'ın nasıl değiştiğinin iyi bir izlenimi olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.