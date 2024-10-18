Apple’ın yenilikçi ürünlerini tanıttığı konferansı teknoloji dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden biri. Peki, 2019 yılında ne oldu da Apple bir ürünü tanıtmasının ardından yuhalandı? Gelin anlatalım.

Apple, her sene düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) ile teknoloji dünyasında heyecan yaratmayı başarır.

Ancak 2019 yılındaki etkinlikte, öyle bir an vardı ki salonu dolduran geliştiricilerden gelen tepkiler Apple’ın hiç de beklediği gibi olmamıştı.

Her şey Apple'ın profesyonel kullanıcılar için tasarladığı Pro Display XDR adlı yüksek çözünürlüklü monitörü tanıttığı esnada gerçekleşmişti.

Apple'ın profesyonel kullanıcılar için tasarladığı Pro Display XD adlı monitörün bir parçası olan Pro Stand büyük bir tepkiye sebep olmuştu.

Pro Stand adı verilen bu ürün, monitörü istediğiniz açıya göre ayarlamanızı ve kolayca dikey veya yatay pozisyonda kullanmanızı sağlayan bir stanttı.

Teknik açıdan oldukça işlevsel ve kaliteli olmasına rağmen bir teknoloji barındırmayan bu ürün 999 dolara tanıtılmıştı.

Yani neredeyse Apple’ın diğer teknolojik ürünleri gibi bir fiyata sahipti.

Bu sebeple katılımcılar arasında büyük bir şok etkisi yaratarak, kalabalıktan huzursuz homurdanmaların ve hatta yuhalanmaların duyulmasına sebep oldu.

Bunun nedeni, standın yalnızca bir aksesuar olması ve monitörle birlikte gelmemesiydi.

Başka bir deyişle, 4999 dolarlık monitörü satın alan kullanıcılar bu stant için ayrıca 999 dolar ödemek zorundaydı.

Apple, genellikle yüksek fiyatlı ürünleriyle tanınsa da bu kez sınırı aşmış gibi göründü.

WWDC gibi bir ortamda, teknoloji uzmanları bu tür uç bir fiyatlandırma stratejisine tepkisiz kalmadı.

Standın fiyatının bu kadar yüksek olması, sadece eleştirilerle sınırlı kalmayarak sosyal medyada da geniş çapta tartışıldı ve pek çok kişi bu durumu Apple’ın teknoloji dünyasındaki yenilikçi duruşundan uzaklaştığı şeklinde yorumladı.

Özetle, Apple’ın Pro Stand’ı, teknik özellikleriyle değil fahiş fiyatıyla hafızalarda yer etti.

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