Ukrayna sınırları içinde savaş başlatan Rusya'ya bir yaptırım da Hollywood'dan geldi. Üç büyük yapım şirketi, yeni filmlerin Rusya'da gösterime girmeyeceğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar yalnızca yönetimler arası değil, sektörler arasında da hissedilmeye devam ediyor. Otomotiv, havacılık, medya, teknoloji ithalat ve ihracatı gibi sektörlerin yanı sıra eğlence sektörü de bu sektörler arasında yer alıyor. Bu kapsamda son olarak aylardır beklenen bazı filmlerin Rusya’da gösterimi iptal edildi.

Dünyanın en büyük yapımcı şirketleri arasında bulunan Warner Bros., Disney ve Sony, filmlerin Rus sinemasında gösterimini durdurdu. Bu filmler arasında bu cuma günü vizyona girecek olan ve uzun zamandır beklenen The Batman de yer aldı. Şirketler, paylaştıkları açıklamalarda Rusya’ya yönelik bu hareketin gerekçesini de sundu.

Şirketlerden yapılan açıklamalar:

Warner Bros. adına konuşan bir sözcü, yaptığı açıklamada “WarnerMedia, Ukrayna’daki insani kriz nedeniyle The Batman’in Rusya’daki çıkışını durduracak.” ifadesine yer verdi. Disney ise paylaştığı “Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'da sinemalarda gösterimini duraklatıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sony adına BBC’ye konuşan bir sözcü, verdiği demeçte “Ukrayna’da devam eden askeri harekât ve bu bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani kriz göz önüne alındığında, Rusya’da planlanan sinema çıkışlarımızı durduracağız.” ifadelerini kullandı. Rusya’ya yönelik sinema sektöründe de alınan yaptırım kararı, yapılan açıklamalara göre şu anlık yalnızca gelecekte çıkacak filmleri kapsayacak. Uncharted gibi halihazırda çıkış yapan yapımlar, Rusya’da gösterilmeye devam ediyor.