iPhone ya da MacBook kullanıcılarının neredeyse her gün kullandığı Apple tarayıcısı Safari’nin ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü?

Chrome, Firefox gibi güçlü tarayıcıların yanında Apple’ın kendine özgü tarayıcısı Safari, içinde özellikle bir “fiil” bulundurmak istemiş gibi görünüyor.

Üstelik Steve Jobs, Safari ismini düşünmemişti bile!

Teknoloji dünyasının hâkimi sayılan Apple, stratejileriyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Her defasında etkili bir strateji izleyen Apple, seçimleriyle kullanıcıları kendine hayran bırakmayı başarıyor. Üstelik piyasaya sürülen bir ürün ne kadar iyiyse, şirketin başarısı da o oranda artıyor.

Hâl böyle olunca, her üründe bir strateji izleyen Apple’ın meşhur tarayıcısı Safari’nin adı nereden geliyor bir bakalım.

Steve Jobs’un aklında Safari diye bir isim yoktu.

Başlangıçta “Freedom” gibi farklı isimler düşünülse de bunların hiçbiri Jobs tarafından hayata geçmedi. Web tarayıcısının geliştirilmesi sırasında Büyük İskender’e atfen Alexander ismi verilse de bu geçici bir isim olarak kalmış.

Başlangıçta özgürlük anlamına gelen “Freedom” ismi düşünülüyordu. Bunun anlamı ise o dönemin hâkimi olan Microsoft’un Internet Explorer’dan özgürlük sunmaktı.

Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Safari isminin nasıl seçildiğine dair net bir bilgi bulunmasa da Steve Jobs’un, onca isim arasından Safari’ye karar vermesinin oldukça yerinde bir hamle olduğu düşünülüyor. Apple, Safari’yi 2002’de geliştirmeye başladı, 2003’te ise Dünya Geliştiricileri Konferansı etkinliğinde Macintosh cihazları için web tarayıcısı hâline geldi.

O günden beri Safari, tüm Apple ekosisteminin temel bir parçası durumunda. Peki Safari adı nereden geliyor?

Aslında tahmin edilenden çok uzak bir anlamı yok.

Safari, vahşi doğayı keşfetmek anlamında kullanılan bir av ritüeli olarak biliniyor. Bugün Apple tarayıcısının Safari adını alması, kuşkusuz “keşif” anlamında kullanılan, oldukça akıllıca bir hamle.

Bu isimlendirme, aradığımız her şeyin karşımıza çıkacağı bir safari turunu anımsatıyor. Tarayıcının logosunun bir pusula olması da bu ismi destekleyen güçlü bir pazarlama örneği. Kullanıcılara sağladığı güven, markanın bu ismi güçlendirmesinde oldukça etkili olmuş gibi görünüyor. Bugün, milyonlarca Apple kullanıcısı, hem güvenlik hem de hız açısından birçok web tarayıcısını bir kenara bırakarak Safari kullanıyor.

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