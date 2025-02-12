Büyük bir heyecanla beklenen dördüncü nesil iPhone SE, ne yazık ki duyurulmadı. Ancak gelen son haberler, Apple'ın bir duyuru serisi başlattığını gözler önüne seriyor. Yani iPhone SE 4, hâlâ çok yakında.

Teknoloji dünyası, son birkaç gündür ABD merkezli teknoloji devi Apple'a odaklanmış durumda. Zira sektör kaynaklarına göre Apple, 11 Şubat'ta (dün) bir basın bülteni yayımlayacak ve iPhone SE 4'ü resmen duyuracaktı. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Hâl böyle olunca Apple'ın planları merak konusu oldu.

Bloomberg'den Mark Gurman ise konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPhone SE 4'ü tek başına duyurmak yerine bir duyuru serisi gerçekleştirecek, her gün bazı açıklamalar yapacaktı.

İşte Mark Gurman'ın açıklaması:

Yeni iPhone SE hâlâ yakında ve Apple, gelecek haftaya kadar duyurular yapacak. Yarın daha küçük bir duyuru var. Cuma günü, Apple Vision Pro temsilcileri bir duyuru yapacak. M4 işlemcili MacBook Air birkaç hafta içinde duyurulacak.

iPhone SE 4'ün özellikleri ve muhtemel Türkiye fiyatı için:

Apple'ın ilk duyurusu Beats Powerbeats Pro 2 kulaklık oldu

Mark Gurman tarafından yapılan açıklama ile yaşanan olayların tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Apple'ın alt markası olarak hizmet veren Beats, düzenlediği bir etkinlikte Powerbeats Pro 2 isimli kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Bu yeni ürün, an itibarıyla Türkiye pazarında da satışa sunulmuş durumda.