Yeni bir rapor, Apple TV+ hakkında birçok iddia ortaya attı. Hizmetin abone sayısı paylaşılırken başarılı dizilere rağmen yıllık ciddi para kaybettiği ifade edildi.

Apple, 2019’da Apple TV+ hizmetini piyasaya sürerek sinema ve dizi platformları sektörüne resmen giriş yapmıştı. Bu 6 yıla yakın süredede birçok film ve dizinin platforma geldiğini görmüştük. Hatta Apple TV+, şu anda en başarılı yapımları çıkaranlar arasındaydı. Severance, Silo, Shrinking, Ted Lasso gibi orijinal diziler, Wolfs, Coda, Napoleon, Killers of the Flower Moon gibi de filmleri bünyesinde barındırıyordu. Öyle ki Apple TV+ yapımları, bugüne kadar 2500’den fazla ödül de toplamıştı.

Şimdi ise Apple TV+’la ilgili yeni bilgiler geldi. The Information tarafından paylaşılan bir rapor, platformun abone sayısının 45 milyon civarında olduğunu aktardı. Ayrıca Apple’ın kârlı olmadığını da gözler önüne serdi.

Yıllık 1 milyar dolar kaybediyor

İddiaya göre Apple, Apple TV+ hizmetinden çok başarılı yapımlarla karşımıza çıksa da yıllık 1 milyar dolar gibi devasa bir rakam kaybediyor. Şirketin bu platformdaki içerikler için yıllık 4,5-5 milyar dolar civarında harcadığını söyleyelim. İddia doğruysa bunu geri kazanamıyorlar, üstüne de zarar ediyorlar.

Peki bu kadar iyi dizi ve filme rağmen nasıl 1 milyar dolar zarar ediyor? Bunun arkasında birçok sebep olabilir. Örneğin Apple TV+, abonelik açısından hâlâ Netflix, Prime Video, Disney+ gibi rakiplerinin çok gerisinde. Netflix’in 300 milyondan fazla, Prime Video’nun 200 milyondan fazla, Disney+’ın ise 150 milyondan fazla abonesi var. Apple’da ise bu sayı şu anda 45 milyon civarında. Hâliyle bu kadar aboneden o kadar fazla kazanamıyorlar.

Bir diğer neden de kütüphanesinin darlığı olabilir. Apple, her ne kadar başarılı dizi ve filmler çıkarsa da rakiplerine kıyasla çok dar bir kütüphaneye sahip. Platformdaki film ve dizi sayısı bir hayli az. Bu da daha fazla abone çekmenin önüne geçiyor olabilir.

Türkiye’de kullanılamayan Apple TV+’ın nasıl bir yol izleyip kârlılığa geçmeye çalışacağını zaman gösterecek. Umarız başarılı yapımlar çıkarmaya devam ederler.