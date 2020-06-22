Apple, bugün düzenlediği WWDC20'de iOS 14'ün yanı sıra Apple TV+ yeniliklerini de katılımcılara aktardı. TV+'a gelecek dizilerden biri olan Foundation'dan ilk fragman yayınlandı.

Apple'ın bu sene internet üzerinden düzenlediği WWDC etkinliği bugün itibarıyla başladı. Apple, ilk kez internetten düzenlediği bu konferansta iOS 14'ü tanıtarak birçok teknoloji tutkununu heyecanlandırmayı başardı. Etkinlikte en dikkat çeken tanıtımlardan biri olan iOS 14'ün yanı sıra Apple TV+'a gelecek Foundation adlı dizi de ortaya çıktı.

Apple'ın yeni bilim kurgu dizisi Foundation, Isaac Asimov'un diziyle aynı adlı popüler romanı Foundation'dan uyarlandı. Dizi, Galaktik İmparatorluğu'nu yıkımdan kurtarmanın tek yolunun ona meydan okumak olduğunu keşfeden sürgün grubunun hikâyesini izleyicilere aktaracak. 2018'de duyurulan dizi, tüm dünyada dengeleri bozan koronavirüs salgını nedeniyle bu senenin başında duraklatılmıştı.

Apple'ın yeni dizisi Foundation'dan yayınlanan fragman:

Yaklaşık 6 aydır hizmet veren Apple TV+, The Morning Show gibi başarılara imza atmasına rağmen henüz beklenen etkiyi verebilmiş değil. Sektörde zirveye ulaşmak isteyen şirket; Hollywood’un eşsiz yeteneklerini, Tom Hanks'in yakın zamanda çıkacak deniz savaşı filmi Greyhound gibi filmleri kendi platformuna getirmekte oldukça kararlı gözüküyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde platformdaki dizinin yapım aşamasına yeniden resmi olarak başlamasından önce Fraggle Rock'ın tüm kataloğunu satın alarak ve Apple'ın ilk kez lisanslı içerik edindiğini belirterek stratejide bir kayma olduğunun sinyallerini vermişti. Apple TV+'ın, şirketin diğer abonelik hizmetleri olan Apple Music ve Apple Arcade ile birlikte hizmet ekosisteminde önemli bir bileşen olduğu söylenebilir.

Bugün yapılan sunum, Apple'ın televizyon ve film yapımlarında tüm gücüyle yarışmaya devam edeceğini açıkça ortaya koydu. Apple TV+, aktif olduğu ülkelerde aylık 4,99 dolarlık fiyatıyla kullanılabiliyor ancak yeni bir Apple ürününün satın alınması durumunda bu hizmet 1 sene ücretsiz olarak kullanıcıya sunuluyor.