Apple, Qualcomm'un Kuyusunu Kazmak İçin Yıllarca Plan Yapmış

Qualcomm avukatının mahkemede ortaya koyduğu belgelere göre Apple, Qualcomm'u ticari baskı altına almak için yıllarca plan kurmuş.

Mobil teknolojinin iki devi Qualcomm ile Apple arasındaki dava 16 Nisan tarihinde nihayet buldu. Mahkeme belgelerinin halka açık olarak yayınlanması ile birlikte tartışma yaratacak bazı bilgiler de ortaya çıkmış oldu. Buna göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Qualcomm’un kuyusunu kazmak için yıllar süren planlar yapmış.

Qualcomm avukatı Evan Chesler tarafından mahkemede yapılan sunumlarda gösterilen Apple’a ait belgelere göre şirket, Eylül 2014’te içinde kimlerin olduğu bilinmeyen bir ekip tarafından ‘QCOM - Gelecek senaryoları’ ve ‘QCM - Seçenekler ve tavsiyeler (2/2)’ başlıklı belgeleri ortaya çıkardı.

Bu belgelerin ortaya çıktığı tarihte Apple, 4G yongalarını hala Qualcomm’dan tedarik etmeye devam ediyordu. Bu nedenle paylaşılan belgelere göre şirket, Qualcomm’a dava açmak için iki şirket arasındaki sözleşmenin biteceği 2016 yılı sonlarını beklemeye karar verdi. Şirket, Qualcomm üzerinde baskı kurabilmek için yonga tedariğinde Intel ile anlaşma sağladı ve ilerleyen süreçte yonga tedariğini tamamen Intel’e geçirdi.

Qualcomm avukatının iddiasına göre Apple, Qualcomm’u finansal olarak zor duruma düşürmek ve gelir modelini değiştirmeye zorlamak için iki yıl boyunca komplo teorileri geliştirdi. Qualcomm’a açılan milyar dolarlık davaların, patent ihlallerinin nedeni de tam olarak Qualcomm’u sektörel bir kışkırtmanın içine dahil etmek.

Apple şu ana kadar Evan Chesler’ın iddialarını reddetme fırsatı bulamadı. Buna karşın kendini Qualcomm’u sektörde tekelleşme yanlısı bir politika izlemekle suçladı. Apple, gelecek yıl 5G destekli iPhone modellerini gün yüzüne çıkaracak ve Intel, 5G destekli yongalar üretmeyeceğini açıkladı. Tüm bu gelişmelerden sonra Apple-Qualcomm 5G modem anlaşmasının nasıl gerçekleşeceğini bekleyip göreceğiz.