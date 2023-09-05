Digitimes tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, Chromebook'lara rakip yeni bir MacBook serisi üzerinde çalışıyor. Yeni bilgisayarların daha uygun fiyatlı olacağı ve eğitim sektörüne yönelik olacağı söyleniyor.

Google’ın ilk olarak 2011’de piyasaya sürdüğü Chromebook bilgisayarlar, Linux tabanlı ve bulut odaklı Chrome OS ile geliyor ve Windows veya MacOS’a alternatif olarak karşımıza çıkıyordu. Bu cihazlar, son yıllarda tüm dünyada özellikle eğitim alanında çok popülerleşmişti. Uygun fiyatlı olmaları da bunda çok etkiliydi.

Şimdi ise Digitimes tarafından yayınlanan bir rapor, Chromebook’lara karşı bir hamlenin Apple’dan gelebileceğini ortaya koydu. Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre teknoloji devi, düşük fiyatlı yeni bir MacBook serisi üzerinde çalışıyor.

İddiaya göre Apple, direkt olarak Chromebook rakibi olacak yeni MacBook’larla eğitim sektörünü hedefleyecek

Digitimes’ın aktardığına göre Apple, yeni MacBook serisiyle eğitim alanına yoğunlaşacak ve direkt olarak Chromebook’lara rakip olmaya çalışacak. İddia, yeni cihazların MacBook Air ve MacBook Pro’dan ayrı bir seri olarak geleceğini söylüyor.

Yeni MacBook’ların daha uygun fiyatlı olacağının belirtildiğini söylemiştik. Şirketin bunu cihaz genelinde daha az maliyetli malzemeler kullanarak yapabileceği söyleniyor. Ayrıca, Apple tedarikçilerinin cihaz için herhangi bir üretim faaliyeti göstermediği, bu yüzden cihazın 2024’ün ikinci yarısına kadar çıkış yapmayabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Apple’ın eğitim pazarına yönelik bir hamle yapması kazançlı olabilir. COVID sonrası dönemde çevrim içi eğitimin artmasıyla bu tarz cihazlara olan talep ciddi oranda yükselmişti. Örneğin Chromebook’lar, 2019’da 13,9 milyon satarken bu sayı 2020’de 30,4 milyona, 2021’de ise 33,5 milyona çıkmıştı. Ayrıca, Apple’ın bu hamleyle genç kullanıcılara kendi işletim sistemleriyle daha fazla tanıştırabileceğini ve gelecekte ürün alma şanslarını artırabileceğini tahmin edebiliriz.

Son olarak bunun tamamen Digitimes’a dayanan bir iddia olduğunun altını çizelim. Başka herhangi bir kaynaktan yeni MacBook’lara dair bir bilgi gelmedi. Yani gerçek çıkmama ihtimali var. Apple’ın böyle bir hamle yapıp yapmayacağını bekleyip göreceğiz.