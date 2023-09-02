Teknoloji devi Apple, 13 ve 15 inch Touch Bar'lı 2017 model MacBook Pro'larını artık 'hurda' olarak sayıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016'da tanıttığı MacBook Pro modeline ilk kez Touch Bar özelliğini eklemişti. Modelin diğer bilgisayarlardan farkı ise klavyenin üst kısmında 'Touch Bar' denilen dokunmatik bir ekran bulunmasıydı. Bu ekran sayesinde çeşitli kontrolleri ekrana bakmadan ve pratik bir şekilde sağlayabiliyorduk. Bu özelliği pek çok kişi sevmese de, kullanışlı bulanların sayısı da bir hayli fazla.

Ancak Apple tarafından 2017 model MacBook Pro'lar adına yeni bir gelişme yaşandı. Firma, 2017'de satışa sunduğu 13 ve 15 inç Touch Bar'lı MacBook Pro'larını 'hurda' listesine aldı.

Apple'ın bu kararının arkasında neler yatıyor?

Apple, bir cihazı satışa sunduktan 5 yıl sonra "vintage ürün" olarak adlandırdığı listesine alıyor. Çünkü Apple servisi ürün parçalarının bulunabilirliğine bağlı olarak çalışıyor. Apple'ın 'Vintage' listesine giren ürünün 5 yıl sonra maalesef ki garantisi bulunmuyor.

Şimdi Apple, 2015'te satışa sunduğu MacBook Pro'yu da bu listeye ekledi. Öte yandan bu modele çok rağbet gösterildiği için 2018 yılına kadar satışa devam etmişti. Apple, o yıl ürün hurda kategorisine alındıktan sonra 2 yıl daha ürün desteği vermeye karar vermişti.

Firma, Touch Bar teknolojisini 2016'da ilk kez sundu. Ardından 2021 yılında tanıttığı 14 ve 16 inç MacBook Pro'lar ile fiziksel tuşlara geri döndü.