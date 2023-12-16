Apple, kullanıcılarına sunduğu çeşitli hizmetlerden biri olan "Aile Paylaşımı" yüzünden davalık oldu ve şirket, açılan toplu davada 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Peki sebebi neydi?

Aile Paylaşımı, Apple kullanıcılarının en fazla beş kişiye kadar satın aldıkları abonelikleri diğer üyeler ile paylaşmasına olanak veren bir hizmet. Aile üyelerinden her biri, satın aldığı müzik, uygulama, kitap ve diğer hizmetleri diğer aile üyeleri ile paylaşabiliyor.

Ancak şirketin 2019'da ABD'de açılan toplu bir davadan dolayı başı ağrımaya başladı ve şirket, davada 25 milyon dolarlık ceza ödedi.

Davada Apple'ın yanlış beyanda bulunduğu belirtildi.

İlk olarak 2019'da açılan dava, sonraki süreçte daha da büyüdü ve pek çok kişi şirkete toplu dava açtı. Apple'ın kullanıcılara yanlış beyanda bulunduğu ve şirketin abonelik tabanlı uygulamaların, aile üyeleri ile paylaşılamaz olduğunu savunduğu belirtildi. Bu aboneliklerin yalnızca uygulamayı indiren ve abonelik satın alan bireysel kullanıcıya ait olduğu savunuldu.

Ancak bu hizmette herhangi bir aile üyesinin satın aldığı abonelik, diğer üyeler ile paylaşılabiliyor. Mahkemede belirtilen söz konusu uygulamalar, 30 Ocak 2019 tarihine kadar hizmetin giriş sayfasında Aile Paylaşımı'nı desteklediği ve aile üyelerinin faydalanabileceğini gösteren bir ibare ile sunuluyordu.

Mahkemedeki belgelerde milyonlarca kullanıcının bu hizmetten faydalanamadığı ifadesi yer alıyor.

Hatırı sayılır bir kullanıcı sayısının, bu hizmete para ödeyip hizmetten belirtildiği gibi faydalanamadığı ifade edildi. Aile Paylaşımı tabanlı pek çok uygulama, indirildikten sonra efektif bir şekilde kullanılamadı ve bu durum, pek çok kullanıcının başını ağrıttı.

21 Haziran 2015 ila 30 Ocak 2019 tarihleri arasında Aile Paylaşımı hizmetine dahil en az bir kullanıcı, App Store'dan satın aldığı her bir abonelik için 30 dolarlık bir geri ödeme talebinde bulunabiliyor ve bu geri ödeme maksimum 50 dolar olacak. Kullanıcıların bu talepte bulunabilmeleri için 1 Mart 2024 tarihine kadar vakitleri var.

Apple'ın ödeyeceği 25 milyon dolarlık cezanın 10 milyon doları, avukatlara ödenecek. En son duruşmanın ise 2 Nisan 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.