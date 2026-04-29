Apple Vision Pro, Ekim 2025'te ilk kez bir katarakt ameliyatında kullanıldı. New Yorklu göz doktoru Dr. Eric Rosenberg, ScopeXR platformuyla ameliyat alanını 3D olarak gördü, hasta verilerini aynı ekrana taşıdı ve sistemi şu ana kadar yüzlerce vakada kullandı.

Apple Vision Pro, artık film izlemek ya da sanal ekranlarla çalışmak için değil, doğrudan ameliyathanede kullanılıyor. ABD’de görev yapan göz doktoru Dr. Eric Rosenberg, Apple Vision Pro ile katarakt ameliyatı yapan dünyadaki ilk cerrah oldu. İlk operasyonun Ekim 2025’te tamamlandığı açıklandı.

Üstelik bu sadece “bir kere denedik, oldu” denilecek bir test de değil. SightMD’nin açıklamasına göre Rosenberg ve ekibi, ilk ameliyatın ardından aynı sistemi yüzlerce ek vakada daha kullandı. Yani Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, gerçek ameliyathane koşullarında aktif olarak denenmiş oldu.

Vision Pro, cerrahın gördüğü ameliyat alanını 3D’ye taşıyor

Bu ameliyatın merkezinde ScopeXR isimli cerrahi platform yer alıyor. Sistem, 3D dijital cerrahi mikroskoplardan gelen canlı görüntüyü Apple Vision Pro’ya aktarıyor. Böylece cerrah, operasyon alanını stereoskopik yani derinlik hissi veren 3D görüntüyle izleyebiliyor.

ScopeXR’ın olayı yalnızca görüntüyü başlığa taşımakla sınırlı değil. Sistem, ameliyat öncesinde elde edilen tanı verilerini de cerrahın gördüğü görüntünün üzerine bindirebiliyor. Kısacası doktor, hem ameliyat alanını hem de önemli hasta verilerini aynı görüş alanında takip edebiliyor.

Bir uzman, ameliyata uzaktan “göz” olabilir

ScopeXR’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de uzaktan iş birliği desteği. Bu özellik sayesinde farklı bir yerdeki cerrah, ameliyata sanal olarak katılıp operasyonu yapan doktorun gördüğü görüntüyü anlık olarak izleyebiliyor. Bu da özellikle zor vakalarda deneyimli uzman desteğini çok daha erişilebilir hâle getirebilir.

Dr. Rosenberg, bu teknolojinin dünyanın en iyi cerrahlarını herhangi bir ameliyathaneye taşıyabileceğini söylüyor. Bu yaklaşım; ilk vakalarını yapan asistanlardan, operasyon sırasında beklenmedik komplikasyon yaşayan cerrahlara kadar geniş bir alanda ciddi fayda sağlayabilir.