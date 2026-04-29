Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Apple Vision Pro Dünyada İlk Kez Katarakt Ameliyatında Kullanıldı (Cerrahlar Artık 3D Görüyor)

Apple Vision Pro, Ekim 2025'te ilk kez bir katarakt ameliyatında kullanıldı. New Yorklu göz doktoru Dr. Eric Rosenberg, ScopeXR platformuyla ameliyat alanını 3D olarak gördü, hasta verilerini aynı ekrana taşıdı ve sistemi şu ana kadar yüzlerce vakada kullandı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple Vision Pro, artık film izlemek ya da sanal ekranlarla çalışmak için değil, doğrudan ameliyathanede kullanılıyor. ABD’de görev yapan göz doktoru Dr. Eric Rosenberg, Apple Vision Pro ile katarakt ameliyatı yapan dünyadaki ilk cerrah oldu. İlk operasyonun Ekim 2025’te tamamlandığı açıklandı.

Üstelik bu sadece “bir kere denedik, oldu” denilecek bir test de değil. SightMD’nin açıklamasına göre Rosenberg ve ekibi, ilk ameliyatın ardından aynı sistemi yüzlerce ek vakada daha kullandı. Yani Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, gerçek ameliyathane koşullarında aktif olarak denenmiş oldu.

Vision Pro, cerrahın gördüğü ameliyat alanını 3D’ye taşıyor

Görsel temsilidir.

Bu ameliyatın merkezinde ScopeXR isimli cerrahi platform yer alıyor. Sistem, 3D dijital cerrahi mikroskoplardan gelen canlı görüntüyü Apple Vision Pro’ya aktarıyor. Böylece cerrah, operasyon alanını stereoskopik yani derinlik hissi veren 3D görüntüyle izleyebiliyor.

ScopeXR’ın olayı yalnızca görüntüyü başlığa taşımakla sınırlı değil. Sistem, ameliyat öncesinde elde edilen tanı verilerini de cerrahın gördüğü görüntünün üzerine bindirebiliyor. Kısacası doktor, hem ameliyat alanını hem de önemli hasta verilerini aynı görüş alanında takip edebiliyor.

Bir uzman, ameliyata uzaktan “göz” olabilir

ScopeXR’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de uzaktan iş birliği desteği. Bu özellik sayesinde farklı bir yerdeki cerrah, ameliyata sanal olarak katılıp operasyonu yapan doktorun gördüğü görüntüyü anlık olarak izleyebiliyor. Bu da özellikle zor vakalarda deneyimli uzman desteğini çok daha erişilebilir hâle getirebilir.

Dr. Rosenberg, bu teknolojinin dünyanın en iyi cerrahlarını herhangi bir ameliyathaneye taşıyabileceğini söylüyor. Bu yaklaşım; ilk vakalarını yapan asistanlardan, operasyon sırasında beklenmedik komplikasyon yaşayan cerrahlara kadar geniş bir alanda ciddi fayda sağlayabilir.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

Meta Ray-Ban’e Rakip Geldi: Yeni Huawei AI Glasses Neler Sunuyor?

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Referans Ses Sunabilen Kapalı Kulaklık Sennheiser HD 480 PRO Tanıtıldı

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

Sudan Ucuza İddialı Özellikler Sunan ANC Destekli Kulaklık Redmi Buds 8 Tanıtıldı

EN ÇOK OKUNANLAR

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

