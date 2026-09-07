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Apple, Yapay Zekâ Destekli Güvenlik Kamerası Üzerinde Çalışıyor!

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Apple, 2027 yılında yapay zekâ destekli, doğrudan video kaydı almak yerine çevreyi analiz eden gizlilik odaklı bir ev güvenlik kamerası piyasaya sürebilir.

Apple, Yapay Zekâ Destekli Güvenlik Kamerası Üzerinde Çalışıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, önümüzdeki dönemde akıllı ev ürünlerine daha fazla yoğunlaşmayı planlıyor. Bu kapsamda da birçok ürün şu anda geliştirilme aşamsında. Şimdi ise Bloomberg’den gelen bilgiler, firmanın bu kategoride planladığı bir ürünü daha ortaya çıkardı.

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Sızıntıya göre şirket, 2027 yılında piyasaya sürülmesi hedeflenen yapay zekâ destekli bir ev güvenlik kamerası ve buna bağlı bir izleme servisi üzerinde çalışıyor. Projenin en dikkat çekici yanı ise Apple’ın geleneksel güvenlik kameralarından farklı olarak doğrudan video kaydı veya ham görüntü akışı yerine çevredeki olayları yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edecek bir yapı tasarlıyor olması.

İçerikten Görseller

Apple, Yapay Zekâ Destekli Güvenlik Kamerası Üzerinde Çalışıyor!
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Nasıl çalışacak?

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Bu yaklaşım, ev içi mahremiyet endişelerini en aza indirmeyi hedefleyen gizlilik odaklı bir güvenlik konseptine işaret ediyor. Akıllı ev güvenlik sistemlerinde en büyük kullanıcı çekincesi, cihazların evin içini sürekli kaydetmesi ve bu verilerin siber saldırılar ya da veri ihlalleri sonucu üçüncü şahısların eline geçme riski. Apple’ın görüntüyü doğrudan işleyip saklamak yerine yapay zekâ katmanıyla nesne veya hareket analizi yapması, verinin anlamlandırılıp sadece özet bilgi olarak işlenmesini sağlayabilir.

Apple’ın akıllı ev tarafındaki bu adımı sıfırdan başlayan bir süreç değil. Şirket hâlihazırda üçüncü taraf kameralar için uçtan uca şifreleme sunan ve iCloud üzerinden güvenli video yayını ile depolama imkânı sağlayan HomeKit Secure Video altyapısını işletiyor. Bunun yanında, yazılım tarafındaki geliştirmeler de devam ediyor; iOS 27 ile birlikte Home (Ev) uygulaması, hareket uyarıları için yazılı özetler oluşturma, öne çıkan anları sunma ve farklı kameralardan gelen görüntüleri gruplama yeteneklerine kavuşacak.

Apple, 2027’deki kameradan önce, yıl bitmeden akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye yarayacak yeni bir ev merkezi tanıtacak. Daha önce ortaya çıkan söylentiler, ev merkeziyle bağlantılı çalışacak, Siri entegrasyonuna sahip kablosuz bir kameranın yolda olduğunu öne sürmüştü.

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