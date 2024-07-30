Apple, Apple Intelligence teknolojisi için teknik bir makale yayımladı. Bu makale, Apple Intelligence'ın ilk aşamada hangi donanımlarla eğitildiğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "Apple Intelligence Foundation Language Models" isimli bir makale yayımladı. Oldukça teknik detaylar içeren bu makale, iOS 18 ile hayatımıza girecek Apple Intelligence teknolojisiyle ilgili tüm detayları anlatıyor.

Webtekno olarak, bu makalenin bir özetini size sunup, kafanızı şişirmeyeceğiz. Ancak makalede paylaşılan çok önemli bir detay var. Bu detay, Apple Intelligence'ın gelişiminde hangi donanımların kullanıldığını gözler önüne seriyor.

Apple, yapay zekâyı eğitmek için Google Tensor kullandı

Apple, paylaştığı makalede başka bir firmanın adını kullanmıyor. Ancak şirket, yapay zekânın erken aşamadayken kendi yazılımlarını kullanarak "v4 ve v5p Cloud TPU devreleri" üzerine inşa ettiğini söylüyor. Bu da Apple'ın, yapay zekânın eğitimi için Google'a ait donanımları kullandığını gözler önüne seriyor. Ancak Apple, görünen o ki Google'dan Tensor donanımlarını satın almış ve kendi laboratuvarlarında, kendi yazılımlarıyla çalıştırmış.

Tabii bu bilgi, artık pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, Apple Intelligence teknolojisini artık Apple Silicon'dan türetilmiş özel donanımlarla eğitiyor. Evet, Apple ilk aşamada Google'dan yardım almış olabilir ancak şimdilerde, tamamen iç teknolojilerle çalışmalarını sürdürüyor.