Apple'ın yeni Mac cihazlarının ve iPad Mini modellerini satışa çıkaracağı ortaya çıktı.

Yılın sonlarına yaklaşılırken Apple da adım adım yeni ürünlerini satışa sunacağı biliniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Cupertinolu devin bu yılın sonlarında piyasaya süreceği, M4 işlemciye sahip Mac cihazlarının ve iPad Mini modellerinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıkladı.

Her ne kadar Apple tanıtım etkinliğini bu ayın sonunda gerçekleştirecek olsa da ürünlerin piyasaya çıkışı 1 Kasım'da gerçekleşecek. Bu modeller arasında düşük seviyeli 14 inçlik MacBook Pro, M4 Pro ve M4 Max işlemcili üst seviye 14 inç ve i6 inç MacBook Pro modelleri yer alacak. Etkinlikte ayrıca yeni iMac, M4, M4 Pro işlemcili Mac mini ve iPad mini modelleri bulunacak.

2025'in ilk yarısında gelecek cihazları da açıkladı

Gurman açıklamalarında yeni başlangıç seviye iPad modeline yer vermedi. Bu da iPad 11'în 2024 yılında yenilenmeyeceği anlamına geliyor olabilir. Diğer Apple analistleri de bu modelin yenilenmeyeceği yönünde iddialarda bulunmuştu. Gurman öte yandan 2025'in ilk yarısında gelecek olan ürünleri de açıkladı.

2025'in ilk altı ayında gelmesi beklenen ürünlerin listesi şu şekilde:

M4 işlemcili 13 inç ve 15 inç MacBook Air

Yeni iPhone SE

Yeni 11 inç ve 13 inç iPad Air

iPad Air için yeni Magic Keyboard

Yenilenmiş AirTag

Gurman ayrıca yeni M4 işlemciye sahip Mac Studio ve Mac Pro'nun da geliştirme sürecinde olduğunu ifade etti. Mac Studio'nun gelecek yılın ortasında, Pro versiyonun ise yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.