Türkiye'deki Uygun Fiyatlı APU Sistemlerde Görmemiz Muhtemel Yeni AMD İşlemciler Geliyor

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Ekran kartsız APU sistemlerde tercih edilen AMD'nin G serisi işlemcileri arasına yakında yenileri katılacak.

Ülkemizde oldukça tercih edilen ekran kartsız APU işlemcili uygun fiyatlı sistemlerde sıklıkla karşılaşabileceğimiz yeni işlemciler geliyor. Son sızıntılara göre AMD'nin Zen 3 mimarisindeki bu işlemcilere altı yeni işlemci ekleniyor ve tamamı Ryzen 5000G serisine katılacak.

Reddit’te paylaşılan bir gönderide ortaya çıkan bu yeni işlemciler, AMD’nin resmî belgeleri üzerinden de doğrulandı. Seriye katılacak modeller arasında Ryzen 3 5305G, Ryzen 3 5305GE, Ryzen 5 5605G, Ryzen 5 5605GE, Ryzen 7 5705G ve Ryzen 7 5705GE bulunuyor.

Ryzen 5000 serisine yeni altı işlemci geliyor

Bu işlemcilerin “G” versiyonları entegre Radeon Vega grafikleri ile gelirken, “GE” modelleri ise daha düşük güç tüketimine (35W TDP) sahip ve kompakt sistemler için kullanılabiliyorlar.

Serinin en güçlüsü olan Ryzen 7 5705G, 4,6 GHz'e kadar saat hızına sahip 8 çekirdekli bir işlemci olacak. Ryzen 5 5605G altı çekirdek sunarken, Ryzen 3 5305G dört çekirdekli yapısıyla daha çok temel iş yükleri ve ofis kullanımı için optimize edilmiş.

Şu an için AMD tarafından resmî teknik detaylar, fiyatlandırma ve çıkış tarihi açıklanmamış olsa da uygun fiyatlı fakat güçlü bir sistem kurmak isteyenler için Ryzen 5000G serisinin yeni modelleri önemli bir fırsat sunacak.

AMD ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

AMD'nin Yeni Canavarları RX 9070 ve RX 9070 XT'nin Performans Testi Sonuçları Paylaşıldı: RX 7900 ve 7800 XT'den Ne Kadar İyi?
İLGİLİ HABER

AMD Yöneticisi, 32 GB VRAM'li Ekran Kartı Bekleyenlerle Dalga Geçti: "320 GB'lı GPU Gelecek"
İLGİLİ HABER

Merakla Bekleyenlere Müjde: AMD'nin Yeni Amiral Gemisi Ekran Kartı RX 9070 XT'nin Özellikleri Sızdırıldı!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.digitaltrends.com/computing/amd-ryzen-5000g-budget-processors-spotted/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler