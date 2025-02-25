Ekran kartsız APU sistemlerde tercih edilen AMD'nin G serisi işlemcileri arasına yakında yenileri katılacak.

Ülkemizde oldukça tercih edilen ekran kartsız APU işlemcili uygun fiyatlı sistemlerde sıklıkla karşılaşabileceğimiz yeni işlemciler geliyor. Son sızıntılara göre AMD'nin Zen 3 mimarisindeki bu işlemcilere altı yeni işlemci ekleniyor ve tamamı Ryzen 5000G serisine katılacak.

Reddit’te paylaşılan bir gönderide ortaya çıkan bu yeni işlemciler, AMD’nin resmî belgeleri üzerinden de doğrulandı. Seriye katılacak modeller arasında Ryzen 3 5305G, Ryzen 3 5305GE, Ryzen 5 5605G, Ryzen 5 5605GE, Ryzen 7 5705G ve Ryzen 7 5705GE bulunuyor.

Ryzen 5000 serisine yeni altı işlemci geliyor

Bu işlemcilerin “G” versiyonları entegre Radeon Vega grafikleri ile gelirken, “GE” modelleri ise daha düşük güç tüketimine (35W TDP) sahip ve kompakt sistemler için kullanılabiliyorlar.

Serinin en güçlüsü olan Ryzen 7 5705G, 4,6 GHz'e kadar saat hızına sahip 8 çekirdekli bir işlemci olacak. Ryzen 5 5605G altı çekirdek sunarken, Ryzen 3 5305G dört çekirdekli yapısıyla daha çok temel iş yükleri ve ofis kullanımı için optimize edilmiş.

Şu an için AMD tarafından resmî teknik detaylar, fiyatlandırma ve çıkış tarihi açıklanmamış olsa da uygun fiyatlı fakat güçlü bir sistem kurmak isteyenler için Ryzen 5000G serisinin yeni modelleri önemli bir fırsat sunacak.

AMD ile ilgili diğer içeriklerimiz: