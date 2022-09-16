Modifiye tutkunları bilir ki, otomobillere eklenen küçük detaylar karizmatik görünümler yaratır. Tabii bazı karizmatik görünümler doğuştan gelir. Bir otomobil satın aldığımızda tepesinde yer alan 'köpek balığı yüzgeçleri' gibi. Peki bu yüzgeçler tam olarak ne işe yarıyor? Neden her araçta yok? Gelin, bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim.

Otomobiller hayatımızın bir parçası. Ancak hala birçok otomobil sahibinin bilmediği pek çok gizli bilgi saklıyorlar. Otomobiller, 1600’lü yıllardan bu yana tasarım ve çalışma prensipleri adeta evrim geçirdi. Günümüzde ise çeşit çeşit modifiyeler, boya ve kaplamalarla sınırsız tasarım dünyasındayız.

Bazılarımız ise büyük modifiyeler yerine daha küçük dokunuşları ve detayları severiz. Genelde otomobillerin üst tabanında yer alan ‘köpek balığı yüzgeci’ de birçoğumuzun estetik bulduğu bir görüntü. Bugün sizlere, bu küçük ama etkili köpek balığı yüzgecinin işlevinden bahsedeceğiz.

Hayır, yalnızca modifiye için kullanılmıyor.

Otomobillerin kaslı ve güçlü bir görünüme sahip olması eminiz ki önemli bir detay. Tabii istediğimiz her şeye de sahip olamıyoruz ve böyle durumlarda sahip olduğumuz otomobili istediğimiz görünüme getirmeye çalışıyoruz. Bunun için başvurulan en basit detaylardan bazıları da aynalara yapılan yarasa tasarımı ve tavana yerleştirilen köpek balığı yüzgeci diyebiliriz. Bu küçük dokunuşlar bile otomobilinizin görünümünde büyük bir değişim yaratabiliyor.

Adını köpek balıklarının yüzgecinden alan bu küçük çıkıntılar, biraz önce de bahsettiğimiz gibi estetik bir görünüm elde etmek için kullanılabiliyor. Ancak çoğu otomobilde için durum böyle değil. Otomobillerin koca koca antenlere sahip olduğu yılları hatırlarsınız. Tabii o dönemlerde araç içi sistemler bu kadar gelişmiş değildi. Yolculuğumuzda müzik dinlemek için bir radyoya, dolayısıyla da bir anten kablosuna ihtiyacımız vardı. Bu antenleri artık görmememizin tabii ki bir sebebi var.

Hem kötü görünen hem de derdi bitmeyen antenler gitti, yerine küçük yüzgeçler geldi.

Antenlerin büyük ve kaba bir şekilde otomobillerin dışında yer alması pek de hoş bir görüntü yaratmıyordu. Dışarıda yer alan kablo, anten ve türevleri her zaman sorun yaratmıştır. Bu antenler kırılıyor, bir yerlere takılıyor ve haliyle bozuluyordu. Dev otomotiv firmaları da bu sorunu kökten çözerek otomobillerin tavanlarında yer alan köpek balığı yüzgecini kullanmaya başladılar.

Otomobillerin anten, GPS, uydu kabloları bu küçük yüzgecin içine saklandı ve aynı zamanda daha estetik bir görünüm sağlanmış oldu. Şimdi diyeceksiniz ki "Otomobillerin aerodinamiğine hiç mi etkisi yok?", tabii ki bunun için özel olarak üretilen tasarımlar var. Ancak günlük hayatta karşılaştığımız birçok otomobilin yüzgeci, aerodinamiğe hiçbir etki etmiyor.

Peki aracınızda bir köpek balığı yüzgeci veya görünür bir anten yoksa?

Otomobilinize tekrar dönüp baktığınızda anten göremiyorsanız, tabii ki bir yerlere gizlenmiştir. Otomotiv firmaları GPS, FM ve SDARS antenlerini pek çok yere koyabiliyorlar. Bagaj kapağınıza, arka camınıza veya diğer camlara, çamurluklara veya aynalarınıza entegre edilmiş olabilir.

Yarış arabalarında da yüzgeç şeklinde anten kullanımı bir dönem oldukça yaygındı. Ancak normal otomobillerden farklı özelliklere sahipti.

Formula 1 otomobillerinde bulunan köpek balığı yüzgeci anten görevi görmekten çok daha fazlasını yapıyor.

Formula 1 otomobilleri, özellikle 2011 yıllarında yukarıda da görmüş olduğunuz gibi devasa köpek balığı yüzgeçleriyle üretiliyordu. Günlük otomobillerden farklı olarak bu tasarımlar, sadece anten görevi görmüyordu.

Köpek balığı yüzgeçleri, yol tutuşunu artırıp otomobillerin (özellikle virajlarda) rüzgarı dengeleyerek daha az savrulmasını sağladı. Hava girişinin arkasına yerleştirilen bu devasa yüzgeçler, şimdilerde ise bir miktar daha estetik bir görünüme kavuştu. Şimdilerde ise bu yüzgeçler, tasarımın küçük bir parçası haline geldi. Bazı Formula 1 otomobillerinde ise antenler spoiler kısmına entegre edildi.

Kelebek camının ne işe yaradığını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz:

Arabaların dikiz aynasında bulunan küçük çıkıntının ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Kaynaklar: Vehq, Coastal Hyundai, Car Throttle