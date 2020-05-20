Araç Lastiklerinden Saçılan Mikroplastikleri Toplayan Cihaz

İngiltere’de üniversite öğrencilerinin kurduğu bir kolektif, otomobil lastiklerinden çevreye saçılan mikroplastikleri toplayacak bir cihaz geliştirdi. Araç lastiklerinin arka kısmına yerleştirilen cihaz sayesinde mikroplastiklerin çevreyi kirletmesi engellenirken, bu malzemelerin geri dönüştürülmesi sağlanıyor.

Otomobillerin çevre kirliliğine neden olduğu çok uzun zamandır biliniyor. Özellikle otomobillerin egzozundan yayılan gazların çevreyi kirlettiği herkes tarafından bilinir. Ancak otomobillerin çevreyi kirleten tek bileşeni egzoz değil; lastikler de çevreye saçtıkları mikroplastiklerle çevreyi ciddi şekilde kirletiyor.

Tanım olarak; 5 milimetreden daha küçük plastik parçalarına mikroplastik deniyor. Araçlar kullanım halindeyken sürtünme nedeniyle pek çok mikroplastik ortaya çıkıyor ve lastiklerin dönme hızıyla bu mikroplastikler dört bir yana saçılıyor.

Etrafa saçılan bu plastik parçacıkları, su kaynaklarına ulaşarak balıklar tarafından yeniyor. Balıkların bu parçacıklardan zarar görmesinin yanı sıra insanlar da havaya karışan mikroplastiklere solunum yoluyla maruz kalıyorlar.

İngiltere’de The Tyre Collective olarak bilinen sanat ve bilim öğrencilerinin oluşturduğu kolektif, arabaların lastiklerinden çevreye saçılan mikroplastikler hakkında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Londra İmparatorluk Üniversitesi’nden Prof. Robert Shorten başkanlığında gerçekleştirilen çalışmada, araba lastiğinin yola değdiği noktaya yakın bir yere monte edillen özel bir cihaz geliştirildi.

Arabanın lastiğine monte edilen prototip cihaz, lastik dönerken yüklü mikroplastik parçacıklarını ekostatik olarak topluyor. Cihazın mikroplastikleri toplayan bölümü periyodik olarak çıkarılıp, boşaltılabiliyor. Toplanan plastik parçacıkları daha sonra geri dönüştürülebiliyor.

Araştırmacılar, 50 mikrondan küçük parçacıkların yeni otomobil lastiklerinin üretiminde kullanılabileceğini söylüyorlar. Daha büyük parçalar ise ses yalıtım malzemeleri, 3 boyutlu baskı elemanları ve boyaların üretiminde kullanılabiliyor.

Mikroplastiklerin araç lastiklerinden çevreye yayılmasını engelleyen prototip cihaz, ilk olarak laboratuvar koşullarında test edildi. Başarılı testlerin ardından araştırmacılar, cihazın ticari üretimine başlayabilmek için çalışmalarına başladılar.