Bazen aracınız, kendi hâlinde ilerlerken birdenbire durabiliyor. Bu durumlar, endişe verici olduğu kadar tehlikeleri de beraberinde getirebilir.

Dolayısıyla aracı tekrar çalıştırıp yola devam etmek, sorunların üstesinden gelmenizin yardımcısı olmaz. Aksine, uzun vadede daha büyük problemler de doğurabilir.

Peki seyir hâlindeki araç aniden neden durur? Açıklıyoruz.

Trafikte durduğunuzda ya da kırmızı ışıkta beklerken aracınızın aniden durması kadar tedirgin edici çok az şey var.

Böyle bir durumda ne yapacağını bilememek, özellikle de yoğun bir trafikteyseniz yalnız sizi değil; çevrenizdeki diğer insanları da tehlikeye atabilir. Aracın gaz kesmesi, birçok farklı sebebe dayanabilir.

En yaygın nedeni, motora giren havanın temizlenmesini sağlayan hava filtresinin, zamanla toz, polen ve yol kirleriyle tıkanmasıdır. Bu durumda motorun doğru hava-yakıt karışımını sağlaması zorlaşır ve araçta gaz kesmeleri, performans düşüşü, hatta stop etme gibi sorunlar yaşanabilir.

Tıkanmış yakıt enjektörleri de aracın durmasına neden olur.

Yakıt enjektörleri, motorun her silindirine gerekli miktarda yakıtı püskürtmekle görevlidir. Fakat zamanla yakıt içerisindeki tortular, pislik veya pas bu uçlarda birikerek tıkanıklığa neden olabiliyor. Bu durumda araç sarsıntılı çalışabilir, yakıt tüketimi artabilir ve aniden gaz kesebiliyor.

Düzenli bakım ve kaliteli yakıt kullanımı ise bu sorunun önüne geçebilir. Yakıt katkı maddeleri veya profesyonel enjektör temizliği gerekebilir.

Arızalı yakıt pompası da bu sorunun sebeplerinden olabilir.

Yakıt pompası, depodaki yakıtı motor sistemine basınçla iletiyor. Eğer pompa yetersiz çalışıyorsa ya da filtre tıkanmışsa, motor yeterli yakıtı alamaz. Sonucunda ise gaz kesme, güç kaybı ve stop etme meydana gelir.

Çözümü için ise filtrelerin 20.000-30.000 km'de bir kontrol edilmesi gerekiyor. Pompa, arıza belirtileri gösterdiğinde de uzman bir servise gösterilmeli.

Ateşleme sisteminde problem olabilir.

Bujiler, ateşleme bobinleri veya eski araçlarda distribütör arızalandığında motor silindirlerinde düzgün bir yanma gerçekleşmez. Bu da hızlanma sırasında aracın gaz yememesine veya teklemesine neden oluyor. Çözümü için bujilerin 20.000-30.000 km’de bir değiştirilmesi gerekiyor.

Ayrıca araçlarda, motorun çalışmasını yöneten onlarca sensör bulunuyor. Gaz kelebeği konum sensörü (TPS), hava kütle ölçer (MAF), manifold basınç sensörü (MAP) gibi sensörlerin arızalanması, ECU'nun yanlış veriler almasına ve motorun gaz kesmesine neden olabiliyor.

Egzoz sisteminde bir tıkanıklık olabilir!

Egzoz sisteminde tıkanıklık, özellikle katalitik konvertörde meydana gelen tıkanmalar, egzoz gazlarının düzgün atılamamasına yol açıyor. Bu da motorun "boğulmasına" ve gaz yememesine neden olabiliyor. Eğer araç yanık lastik gibi kokuyorsa, bu durum katalitik konvertör tıkanıklığına işaret edebilir.

Bu belirtilerden birisini ya da birkaçını yaşıyorsanız, erkenden önlem alıp aracınızı uzman bir servise göstermenizde fayda var. Aksi hâlde hiç istenmeyecek durumlar oluşabilir.

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