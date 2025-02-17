Aracınızda yaşanan bir aksaklık veya sorun, birçok problemi de beraberinde getireceği için yaşanan durumun neyden kaynaklandığını bilmenin ne kadar önemli olduğundan hep söz ediyoruz. Bu sorunların birisi de aracın teklemesi.

Sürüş konforunu da etkileyen tekleme sorunu, birçok sürücünün başına gelmiş bir durumdur. Sürüş esnasında hissedilen bu durum, aracın düzgün ilerlememesine yol açar.

Peki bu durumu önemsemezsek başımıza ne gelebilir? Tahmin bile etmek istemezsiniz… Dolayısıyla aracınızda tekleme sorunu yaşıyorsanız, en yakın servise gitmenizde fayda var.

Aracın teklemesi, her sürücünün başına gelebilecek bir durumdur.

Aracın içerisinde herhangi bir mekanizma aksasa ya da bozulsa, başka bir probleme de sebep olabiliyor. Daha önce ele aldığımız birtakım sorunlarda olduğu gibi araç teklemesi de bu sorunlardan bir tanesi.

Araç, birçok sebepten dolayı tekleme yaşayabilir. Kalın bir motor yağı, hatalı yakıt kullanımı, kötü buji ya da hava filtresinin tıkanması gibi durumlar sebebi olabilir. Dolayısıyla tek bir sebebi olmadığı için, aracın diğer aksanlarını da iyice gözden geçirmek gerekiyor.

Aracın teklemesinin en yaygın sebebi ise tıkanmış yakıt enjektörüdür.

Birkaç sebebi yukarıda sıralamıştık, bunlar elbette aracın teklemesine sebep olan etmenler arasında yer alıyor. Ancak tıkalı yakıt enjektörü, en fazla bu soruna sebep veren durumlardan birisidir. Bu durum, genelde yakıt hatlarının karbon birikintileriyle tıkanmasından kaynaklanıyor.

Dolayısıyla yakıt enjektörünün bir an önce temizlenmesi, sorunu ortadan kaldıracaktır. Eğer hâlâ tekleme sorunu devam ediyorsa, kırılmış ya da hasar almış ateşleme bobini de yaygın görülen sebepler arasında.

Tekleme, motora zarar verir mi?

Doğru bilinen bir yanlış varsa, o da teklemenin araca bir zararı olmayacağıdır. Ancak bu düşünce, tamamen yanlış. Tekleme, motorun aşırı ısınmasına neden olarak hasar almasına yol açar. Aracın beyni olan motorun hasar görmesi de, aracın çalışmaması anlamına geliyor.

Her tekleme, bir problem teşkil etmiyor. Bazen devirsiz vites değiştirmek de bu sorunu doğurabiliyor. Bu bir problem olarak görülmese de motora binen fazla yük, ilerleyen zamanlarda bir sorun oluşturabileceği için dikkat etmekte fayda var.

Teklemenin önüne nasıl geçilir?

Aracın çalışmasını sağlayan ateşleme elemanlarının kontrol edilmesi şart. Daha sonra soketler kontrol edilir, soketlerin gevşemesi de bu sorunu yaratacağı için sıkılanmalıdır. Araç çalışır durumdayken buji kabloları tek tek sökülerek motordaki ses değişimleri kontrol edilir, bozuk parça teşhis edilerek değiştirilmelidir.

Sürekli yaşanan bir tekleme sorunu, aracın mekanik bir problem yaşadığına dair büyük bir gösterge olduğu için en kısa zamanda aracın bakımı yapılmalı, hasarlı ya da eskimiş malzemeler, yenileriyle değiştirilmeli ve sorun giderilmelidir.

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