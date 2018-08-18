Aracı Deposunun Bitimine Yakın Kullanmak Ne Kadar Zararlı?

Otomobillerin yakıt depolarını hangi seviyede doldurmak daha mantıklı? Yakıt deposunun çok düşük seviyelerde olması araca zararlı mı? Detaylar haberimizde.

Uzmanlar, yakıt deponuzu en az çeyrek seviyede tutmanızı öneriyor. Yakınlarda akaryakıt istasyonu bulunmaması durumunda sorun yaşama ihtimalinizi en aza düşüren bu önlem, aslında aracınız için de faydalı.

Yakıt deponuz tamamen boşken doğal olarak aracınızı çok kısa bir süre kullanabilirsiniz. Ancak araç durana kadar olan bu kısa süreç, aracınızın egzoz sisteminin bir parçası olan katalitik konvertörüne hasar verebilir.

Bunun dışında, depodaki yakıt seviyesi çok düşük seviyedeyken aracınızı kullandığınızda, deponun dibindeki bazı kalıntılar yakıt pompanıza veya yakıt filtrenize yapışarak aracınıza zarar verebilir. Özellikle 1980'li yıllarda üretilen araçların yakıt depoları metalden yapılmış olduğu için bu araçlarda bunun gibi kalıntıların birikmesi olasılığı çok daha yüksek. Ayrıca bu durum, yakıt pompanızın aşırı ısınması ve çabuk yıpranmasına sebep olacaktır.

Sonuç olarak aracınızı çok düşük yakıt seviyelerinde kullanmamakta fayda var. Tabii ki depo sonlara yaklaştığında bile bir nebze yol kat etmek mümkün, ancak imkanınız olduğunda çeyrek deponun altına düşmeden yakıt almak en mantıklısı.