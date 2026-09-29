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Aracınızın Sizin Hakkınızda Topladığı Veriler Tahmin Ettiğinizden Çok Daha Fazla: İşte Yapılan Araştırma ve Çarpıcı Sonuçları!

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Yeni bir araştırma, otomobillerin ve otomobillere ait mobil uygulamaların gizli bir şekilde veri takibi yaptığını ve bu verileri üçüncü taraf sitelere sattığını ortaya çıkardı.

Aracınızın Sizin Hakkınızda Topladığı Veriler Tahmin Ettiğinizden Çok Daha Fazla: İşte Yapılan Araştırma ve Çarpıcı Sonuçları!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Günümüz otomobilleri artık sadece birer ulaşım aracı değil, tekerlekler üzerinde giden devasa akıllı telefonlara dönüşmüş durumda.

Cebinizdeki telefon gibi garajınızdaki araç da nereye sürdüğünüzden ne kadar sert fren yaptığınıza, hızınızdan keskin dönüşlerinize kadar hakkınızda muazzam miktarda veri topluyor. ABD’de Northeastern Üniversitesi ve Consumer Reports tarafından yürütülen kapsamlı yeni bir araştırma, bağlantılı araçların sürücü gizliliğini nasıl ihlal ettiğini gözler önüne serdi.

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Aracınızın Sizin Hakkınızda Topladığı Veriler Tahmin Ettiğinizden Çok Daha Fazla: İşte Yapılan Araştırma ve Çarpıcı Sonuçları!
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Araçlar verileri üçüncü taraf sitelere satıyor

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Araştırmacılar, ABD pazarındaki 19 farklı markaya ait 21 güncel araç modeli ile bunlara bağlı 30 mobil uygulamayı inceledi. Özel yalıtımlı düzeneklerle araçların Wi-Fi ve hücresel ağ trafiğini takip eden ekip, incelenen 21 aracın tamamının Wi-Fi üzerinden en az bir üçüncü taraf alana veri ilettiğini tespit etti.

Hatta araçların yarısından fazlası Adobe, LexisNexis ve Amplitude gibi reklam, takip ve analitik alanında uzmanlaşmış şirketlerle iletişim kuruyor. Otomobil üreticileri, sürücü davranışlarını ve araç detaylarını kapsayan bu verileri sigorta şirketlerine satmak ya da kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak amacıyla topluyor. Özellikle Google’ın Android Automotive OS işletim sistemini kullanan gelişmiş bilgi-eğlence sistemine sahip araçların, çok daha fazla üçüncü taraf veri takipçisiyle temas kurduğu belirlendi.

Mobil uygulamalar da ciddi güvenlik açığı yaratıyor

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Tehlike sadece aracın ekranıyla sınırlı kalmıyor, araçlara bağlı mobil uygulamalar da ciddi bir güvenlik açığı yaratıyor. Test edilen uygulamaların %70'inden fazlası en az beş farklı takip ağıyla bağlantı kurarken; HondaLink, Lincoln, MyNissan, myCadillac, myChevrolet, myBuick ve myGMC uygulamalarının Araç Kimlik Numarası, telefon numarası ve hassas konum bilgilerini doğrudan reklam ağlarına aktardığı görüldü.

Sürücülerin Araç Kimlik Numarası ile kişisel bilgilerinin eşleştirilmesi, veri simsarlarının bireysel sürücüler hakkında detaylı profiller oluşturmasına imkân tanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan araştırma lideri David Choffnes, tüketicilerin bir otomobil alırken veya uygulamasını kurarken neye onay verdiklerini neredeyse hiç anlamadıklarını belirterek, otomobil üreticilerini şeffaf olmaya ve zorunlu izinler yerine açık rıza mekanizmaları geliştirmeye çağırdı.

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