Vitamin Haplarının Yerini Alabilecek Midye Geliştirildi

Bilim insanları, dünya genelinde insanlığın büyük sorunlarından biri olan yetersiz beslenme sorununu çözmek için kabuklu deniz canlılarına gıda takviyesi verdi. Takviye alan hayvanların, normale kıyasla 100 kat daha fazla A vitamini ve 150 kat daha fazla D vitamini sağladığı anlaşıldı

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, insanlarda dünya çapında ciddi sağlık sorunlarına neden olan besin eksikliği sorununu çözmek için yeni bir yol geliştirdi. Halk sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu problemi ortadan kaldırmak için kabuklu deniz hayvanlarını güçlendirmeyi planlayan ekip, mikro kapsülleme teknolojisini test etmek için dünyadaki büyük deniz ürünleri üreticileriyle birlikte çalışıyor.

Şu anda dünya genelinde iki milyardan fazla insan, yetersiz besinler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Halk sağlığını geliştirmek için mikro besinlerle takviyeler kullanılıyor olsa da bu takviyeler yetersiz kalabiliyor. Ancak Cambridge Zooloji Bölümü'nden bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni yöntem ile dünyanın en sağlıklı ve sürdürülebilir hayvansal protein kaynaklarından olan kabuklu deniz canlılarını güçlendirmek hedefleniyor.

Gıda takviyesi verilen istiridyeler, normal bir istiridyeden onlarca kat daha fazla vitamin içeriyor:

Çalışma kapsamında Dr. David Aldridge ve doktora öğrencisi David Willer, insan sağlığına faydalı olan midyelere besin sağlamak için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk mikro kapsülünü üretti. Dr. Aldridge'in şirketi BioBullets tarafından patentlenen bu ürünün; en uygun boyut, şekil ve kabuklu deniz canlılarına hitap edecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Kullanılacak optimal dozu tespit etmek isteyen araştırmacılar, bunun için 100'den fazla istiridye üzerinde A ve D vitamini takviyeli mikro kapsülleri denediler. Ayrıca hayvanların, toplandıktan sonra temizleme tanklarında tutuldukları dönemde 8 saat boyunca beslenmesi gerektiğini belirlediler. Çalışma sonunda besin takviyesi alan istiridyelerin, normal istiridyelere kıyasla 100 kat daha fazla A vitamini ve 150 kat daha fazla D vitamini verdiği anlaşıldı.

Daha da önemlisi, besin takviyesi almış olan bu istiridyelerin, A ve D vitamini kaynağı olan somona kıyasla bile 26 kat daha fazla A vitamini ve 4 kat daha fazla D vitamini sağlıyor olması. Araştırmacılar, takviye alan bu istiridyelerden yalnızca iki porsiyon tüketmenin, önerilen besin tüketimini karşılamak için yeterli A ve D vitamini içerdiğini belirtiyorlar. Bu takviyelerin bir diğer iyi yanıysa bir istiridye üretimine yalnızca 0,0056 dolar eklemesi, yani oldukça ucuza üretilebiliyor olması.