Dünyanın Arazi Odaklı İlk Süper Otomobili X-Road ile Tanışın

Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Laffite, dünyanın ilk arazi odaklı süper otomobili dediği X-Road’u tanıttı. SUV olmadığı halde süspansiyonları sayesinde olağanüstü bir arazi performansına sahip olduğu belirtilen araçtan yalnızca 30 adet üretilecek.

Eski yarış pilotu Bruno Laffite ve eşi Laetitia tarafından kurulan Kaliforniya merkezli Laffite şirketi, Dakar rallisinden fırlamış gibi görünen X-Road adlı yeni arazi aracını gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk arazi odaklı süper otomobili olarak lanse edilen araç, süspansiyon sistemi sayesinde SUV’lara taş çıkartan bir performans gösteriyor.

X-Road, elbette dünyanın ilk arazi aracı değil. Zaten Laffite de bunun aksini iddia etmiyor. Tasarımıyla Toyota’nın popüler crossover modeli C-HR’ı andıran X-Road, daha çok süspansiyonlu bir süper otomobile benziyor.

İşte dünyanın ilk arazi odaklı süper otomobili

Muazzam bir güç ve olağanüstü bir performans vadeden arazi aracı, gücünü General Motors (GM) imzalı 6.2 litrelik LS3 V8 motorundan alıyor. Süper otomobil ünvanını tam da bu yüzden hakeden X-Road, 476 beygir ile 730 beygir arasında bir güç seçeneği sunuyor. Laffite’nin internet sitesine göre aracın ilerleyen zamanlarda elektrikli bir versiyonu da üretilecek.

Beş hızlı sıralı şanzıman ve direksiyona monte edilmiş altı vitesli versiyonları bulunan bulunan X-Road, yalnızca iki kişiyi taşıyabiliyor. Arkadan itişli olan araba, 43 cm'lik süspansiyon mesafesi ile geliyor.

Laffite, 2020'nin sonlarında teslimatlara başlamayı planladığı X-Road’un 465.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacağını açıkladı. Elektrikli varyantın fiyat etiketi ise 545.000 dolardan başlayacak. Dünyanın her yerinden sipariş alacağını açıklayan Amerikalı şirket, üretimin şimdilik 30 adetle sınırlı tutulacağını belirtti.