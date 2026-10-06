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ARC Raiders Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor: İşte Tarihler ve Oyuna Gelecek Yeni İçerikler!

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ARC Raiders, yeni Frozen Trail güncellemesini kutlamak için tüm oyunculara tamamen ücretsiz oluyor.

ARC Raiders Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor: İşte Tarihler ve Oyuna Gelecek Yeni İçerikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Popüler extraction shooter oyunu ARC Raiders, önündeki kritik dönüm noktalarını büyük bir fırsatla kutluyor.

Oyunun geliştiricisi Embark Studios, Speranza topraklarına henüz adım atmamış oyuncular için bu hafta sonuna özel kaçırılmayacak bir ücretsiz deneme süreci başlatıyor.

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ARC Raiders Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor: İşte Tarihler ve Oyuna Gelecek Yeni İçerikler!
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Yeni harita ve içerikler geliyor

8 Ekim tarihinde yayınlanacak olan "Frozen Trail" güncellemesi, çıkışından bu yana oyuna eklenen en kapsamlı güncelleme olma özelliğini taşıyor. Güncelleme ile birlikte Pendola Pass adında yepyeni bir harita, Redirection harita koşulu, baştan aşağı yenilenmiş yetenek ağacı ve ilerleme sistemi oyuna dâhil ediliyor.

Ayrıca oyuncuları üç yeni düşman tipi, yeni Ödül Bilet sistemi ve yüzeyde ilk kez yer alacak güvenli bir sığınak bekliyor. Maceranızı ölümsüzleştirecek tamamen işlevsel bir fotoğraf makinesinin yanı sıra kanca atıcı, üç yeni silah, silah güçlendirmeleri ve silahlarınızı kişiselleştirmenizi sağlayan yeni kaplama sistemleri de bu güncellemeyle oyuna ekleniyor.

ARC Raiders nasıl ücretsiz oynanır?

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Embark Studios, bu devasa güncellemeyi kutlamak amacıyla oyunu kısa süreliğine tamamen ücretsiz hâle getiriyor. 8 Ekim'de başlayıp 12 Ekim'de sona erecek bu etkinlik boyunca dileyen herkes oyunu deneyimleyebilecek.

Ücretsiz deneme sürecine katılmak için tercih ettiğiniz oyun platformunun mağazasına gidip ARC Raiders'ı indirmeniz yeterli olacak.

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