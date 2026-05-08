Sevilen Oyun ARC Raiders'ın Konsol Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

ARC Raiders çıkışından bu yana ilk kez zamlandı. Peki yeni zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu?

Barış Bulut

Embark Studios tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından çıktığı dönemden bu yana oldukça sevilen ARC Raiders'ın konsol fiyatına ciddi oranda zam geldi.

Şu anda yalnızca PlayStation Store ve Xbox Store'da uygulandığı görülen bu zamma göre oyunun hem standart hem de deluxe sürümlerinin fiyatları büyük bir artış gösterdi.

ARC Raiders yeni zamlı fiyatlar

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
Standard Edition 1.399 TL 2.090 TL
Deluxe Edition 2.063,20 TL 3.090 TL

Son dönemde ülkemizdeki döviz kurları ve platformların bölgesel fiyatlandırma politikalarını güncellemesi nedeniyle oyun geliştiricileri sık sık benzer fiyat artışları yapıyor. ARC Raiders da bu fiyat artışlarının son ayağı olmuş oldu.

