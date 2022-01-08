Asgari Ücretin Altına Alabileceğiniz 6 Akıllı Telefon

4250 TL olan asgari ücret sonrası kendine yeni bir telefon almak isteyenler buraya. Bugün sizlere asgari ücretin altına alabileceğiniz fiyat - performans ürünü 6 akıllı telefon listeledik.

Son dönemde döviz bir yükseldi bir düştü derken aldığımız teknolojik aletlerde de fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle amiral gemisi dediğimiz telefonlar yüksek fiyatlarıyla çoğu kişinin ulaşamayacağı noktalara ulaştılar. Elbette hala diğer pahalı telefonlara göre daha ucuz alternatifler bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla asgari ücret 4250 TL oldu. Bizler de sizlere tek bir asgari ücretin altına alınabilecek akıllı telefonları listeledik. 4250 TL ve altındaki fiyatlara satılan bu akıllı telefonlar, fiyat - performans cihazlar olarak kabul ediliyor. Hazırsanız listemize başlayalım.

Not: Listemizde yer alan akıllı telefon ücretleri, biz içeriği yazarken geçerli olan ücretlerdir. Bu ücretler siz bu yazıyı okurken değişiklik gösterebilir.

Asgari ücretin altına alınabilecek 6 akıllı telefon

Samsung Galaxy M32

Xiaomi Redmi Note 10S

Oppo A74

Samsung Galaxy A32

Oneplus Nord N10 5G

General Mobile GM21 Pro

Şarjı hemen bitmesin diyenlere: Samsung Galaxy M32

Samsung'un tasarımdansa donanıma odaklandığı M serisine ait bu telefon, yeterli seviyedeki işlemcisi, RAM ve depolama alanıyla çok yüksek grafikli oyunlar dışındaki hemen hemen her şeyi yapmanızı sağlayabilir. 5000 mAh'lik bataryası da günü ve hatta 2 günü rahatlıkla çıkarabilecek seviyede. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 3749 TL

Teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç Super AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran

İşlemci: MediaTek Helio G80 (MT6769V)

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka kamera: 65 MP (ana kamera), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik sensörü)

Ön kamera: 20 MP (geniş açı)

İşletim sistemi: Android 11, One UI 3.1

Şu anda indirimde olan: Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi'nin beğenilen telefonlarından Redmi Note 10S, 6,43 inçlik büyük bir ekrana sahip. MediaTek'in Helio G95 yonga setiyle gelen akıllı telefon şu anda indirime girmiş durumda. Normalde 5000 TL bandında satılan akıllı telefonun "Gri" renk seçeneği 4099 TL'den satılıyor. Diğer renkler Beyaz ve Mavi ise 4269 TL'lik fiyat etiketine sahip. 5000 mAh bataryası bulunan akıllı telefon asgari ücretin altında telefon bakanların en iyi alternatifleri arasında yer alıyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 4099 TL

Teknik özellikleri

Ekran: 6,43 inç AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran

İşlemci: MediaTek Helio G95

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka kamera: 64 MP (geniş açı), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik sensörü)

Ön kamera: 13 MP (geniş açı)

İşletim sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Şık bir tasarıma sahip: Oppo A74

Son derece şık bir tasarımla gelen Oppo A74, bu fiyat bandında gördüğümüz pek çok diğer telefon gibi 5000 mAh'lik bataryaya sahip. Qualcomm'un Snapdragon 662 yonga setine sahip akıllı telefonun 4 GB RAM'i bulunuyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 3332 TL

Teknik özellikleri

Ekran: 6,43 inç AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

RAM: 4 GB

Depolama alanı: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka kamera: 48 MP (ana kamera), 2 MP (mono), 2 MP (makro)

Ön kamera: 16 MP

İşletim sistemi: Android 11

Arka tasarımıyla dikkat çeken: Samsung Galaxy A32

Özellikle kameralar için toplu bir çerçevesi bulunmaması nedeniyle diğer telefonlardan farklı bir görünüme sahip Galaxy A32, şık bir tasarımın yanında Mediatek Helio G80 yonga setinin gücüyle donanımda da güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 4040 TL

Teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran

İşlemci: Mediatek Helio G80

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka kamera: 64 GB (geniş açı), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (makro), 5 MP (derinlik)

Ön kamera: 20 MP (geniş açı)

İşletim sistemi: Android 11

Bu fiyata 5G telefon zor: Oneplus Nord N10 5G

Amiral gemisi katili olarak bilinen telefonlarıyla tanınan OnePlus'ın fiyat performans telefonu Nord N10 5G, özellikle 5G özelliğiyle listemizdeki diğer telefonlardan sıyrılıyor. Diğer cihazlara göre daha düşük bataryası olsa da kendini 5G'ye hazırlayan insanların tercihi olabilir. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 4016 TL

Teknik özellikleri

Ekran: 6,49 inç IPS LCD FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

RAM: 6 GB

Depolama alanı: 128 GB

Batarya: 4300 mAh

Arka kamera: 64 GB (geniş açı), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (derinlik), 5 MP (makro)

Ön kamera: 16 MP HDR

İşletim sistemi: Android 10, OxygenOS 10.5

Tam bir fiyat - performans canavarı: General Mobile GM21 Pro

Ülkemizin genelde yeterli donanıma sahip fiyat - performans telefonlar üreten General Mobile'ın telefonu GM 21 Pro, 6,67 inçlik dev ekranı ve 5000 mAh'lik bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 2999 TL

Teknik özellikleri