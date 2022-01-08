Asgari Ücretin Altına Alabileceğiniz 6 Akıllı Telefon

Son dönemde döviz bir yükseldi bir düştü derken aldığımız teknolojik aletlerde de fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle amiral gemisi dediğimiz telefonlar yüksek fiyatlarıyla çoğu kişinin ulaşamayacağı noktalara ulaştılar. Elbette hala diğer pahalı telefonlara göre daha ucuz alternatifler bulunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla asgari ücret 4250 TL oldu. Bizler de sizlere tek bir asgari ücretin altına alınabilecek akıllı telefonları listeledik. 4250 TL ve altındaki fiyatlara satılan bu akıllı telefonlar, fiyat - performans cihazlar olarak kabul ediliyor. Hazırsanız listemize başlayalım.
Not: Listemizde yer alan akıllı telefon ücretleri, biz içeriği yazarken geçerli olan ücretlerdir. Bu ücretler siz bu yazıyı okurken değişiklik gösterebilir.
Asgari ücretin altına alınabilecek 6 akıllı telefon
- Samsung Galaxy M32
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Oppo A74
- Samsung Galaxy A32
- Oneplus Nord N10 5G
- General Mobile GM21 Pro
Şarjı hemen bitmesin diyenlere: Samsung Galaxy M32
Samsung'un tasarımdansa donanıma odaklandığı M serisine ait bu telefon, yeterli seviyedeki işlemcisi, RAM ve depolama alanıyla çok yüksek grafikli oyunlar dışındaki hemen hemen her şeyi yapmanızı sağlayabilir. 5000 mAh'lik bataryası da günü ve hatta 2 günü rahatlıkla çıkarabilecek seviyede. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
- Fiyatı: 3749 TL
Teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç Super AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran
- İşlemci: MediaTek Helio G80 (MT6769V)
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka kamera: 65 MP (ana kamera), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik sensörü)
- Ön kamera: 20 MP (geniş açı)
- İşletim sistemi: Android 11, One UI 3.1
Şu anda indirimde olan: Xiaomi Redmi Note 10S
Xiaomi'nin beğenilen telefonlarından Redmi Note 10S, 6,43 inçlik büyük bir ekrana sahip. MediaTek'in Helio G95 yonga setiyle gelen akıllı telefon şu anda indirime girmiş durumda. Normalde 5000 TL bandında satılan akıllı telefonun "Gri" renk seçeneği 4099 TL'den satılıyor. Diğer renkler Beyaz ve Mavi ise 4269 TL'lik fiyat etiketine sahip. 5000 mAh bataryası bulunan akıllı telefon asgari ücretin altında telefon bakanların en iyi alternatifleri arasında yer alıyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
- Fiyatı: 4099 TL
Teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka kamera: 64 MP (geniş açı), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik sensörü)
- Ön kamera: 13 MP (geniş açı)
- İşletim sistemi: Android 11, MIUI 12.5
Şık bir tasarıma sahip: Oppo A74
Son derece şık bir tasarımla gelen Oppo A74, bu fiyat bandında gördüğümüz pek çok diğer telefon gibi 5000 mAh'lik bataryaya sahip. Qualcomm'un Snapdragon 662 yonga setine sahip akıllı telefonun 4 GB RAM'i bulunuyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
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Fiyatı: 3332 TL
Teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- RAM: 4 GB
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka kamera: 48 MP (ana kamera), 2 MP (mono), 2 MP (makro)
- Ön kamera: 16 MP
- İşletim sistemi: Android 11
Arka tasarımıyla dikkat çeken: Samsung Galaxy A32
Özellikle kameralar için toplu bir çerçevesi bulunmaması nedeniyle diğer telefonlardan farklı bir görünüme sahip Galaxy A32, şık bir tasarımın yanında Mediatek Helio G80 yonga setinin gücüyle donanımda da güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
- Fiyatı: 4040 TL
Teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç AMOLED FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran
- İşlemci: Mediatek Helio G80
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka kamera: 64 GB (geniş açı), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (makro), 5 MP (derinlik)
- Ön kamera: 20 MP (geniş açı)
- İşletim sistemi: Android 11
Bu fiyata 5G telefon zor: Oneplus Nord N10 5G
Amiral gemisi katili olarak bilinen telefonlarıyla tanınan OnePlus'ın fiyat performans telefonu Nord N10 5G, özellikle 5G özelliğiyle listemizdeki diğer telefonlardan sıyrılıyor. Diğer cihazlara göre daha düşük bataryası olsa da kendini 5G'ye hazırlayan insanların tercihi olabilir. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
- Fiyatı: 4016 TL
Teknik özellikleri
- Ekran: 6,49 inç IPS LCD FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4300 mAh
- Arka kamera: 64 GB (geniş açı), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (derinlik), 5 MP (makro)
- Ön kamera: 16 MP HDR
- İşletim sistemi: Android 10, OxygenOS 10.5
Tam bir fiyat - performans canavarı: General Mobile GM21 Pro
Ülkemizin genelde yeterli donanıma sahip fiyat - performans telefonlar üreten General Mobile'ın telefonu GM 21 Pro, 6,67 inçlik dev ekranı ve 5000 mAh'lik bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefona daha yakından göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
- Fiyat: 2999 TL
Teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç IPS LCD FHD+ (1080 x 2400 piksel) ekran
- İşlemci: Media Tek Helio G90
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka kamera: 48 MP (ana kamera), 5 MP (geniş açı), 2 MP (akro), 2 MP (derinlik)
- Ön kamera: 16 MP
- İşletim sistemi: Android