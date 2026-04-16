Anadolu Yolları ETS 2'ye Geliyor: "Soul of Anatolia" DLC'si Resmen Duyuruldu! [Video]

Yıllardır beklediğimiz Türkiye'yi baz alan DLC nihayet ETS 2'ye geliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uzun süredir merakla beklenen duyuru nihayet geldi. SCS Software, Euro Truck Simulator 2 için Türkiye'yi baz alan yepyeni DLC paketi Soul of Anatolia'yı resmen duyurdu.

Oyuncuların tahminleri de doğru çıktı. Bu genişleme paketi, direksiyon başına geçenleri doğrudan Türkiye’nin kalbine götürmeye hazırlanıyor.

2
2

İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan yolculuk

2

Soul of Anatolia ile oyuncular, İstanbul’un kalabalık ve dinamik sokaklarından yola çıkıp Anadolu’nun derinliklerine uzanan uzun bir taşımacılık macerasına atılacak. Yolculuğun en doğu noktası ise Aksaray olarak belirlenmiş durumda.

Yolculuk; devasa köprüler, tarihi şehirler ve doğal güzelliklerle dolu. Özellikle dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, sürüş deneyiminin en etkileyici anlarından biri olmaya aday. Bunun yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi dev yapılar da rotada yer alıyor.

Soul of Anatolia tanıtım videosu

Ne zaman çıkacak?

2

SCS Software, DLC’nin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu belirtiyor. Özellikle aktif olarak geliştirdikleri iki DLC daha olduğu düşünüldüğünde bu DLC'nin 2028'den erken çıkması zor görünüyor.

Siz de Türkiye'yi baz alan Soul of Anatolia DLC'sini buradan istek listenize ekleyebilirsiniz.

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Birçok Oyuncunun Favorisi The Witcher 3 Hakkında Daha Önce Duymadığınız 5 İlginç Bilgi

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

