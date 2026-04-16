Anadolu Yolları ETS 2'ye Geliyor: "Soul of Anatolia" DLC'si Resmen Duyuruldu! [Video]

Yıllardır beklediğimiz Türkiye'yi baz alan DLC nihayet ETS 2'ye geliyor.

Uzun süredir merakla beklenen duyuru nihayet geldi. SCS Software, Euro Truck Simulator 2 için Türkiye'yi baz alan yepyeni DLC paketi Soul of Anatolia'yı resmen duyurdu.

Oyuncuların tahminleri de doğru çıktı. Bu genişleme paketi, direksiyon başına geçenleri doğrudan Türkiye’nin kalbine götürmeye hazırlanıyor.

İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan yolculuk

Soul of Anatolia ile oyuncular, İstanbul’un kalabalık ve dinamik sokaklarından yola çıkıp Anadolu’nun derinliklerine uzanan uzun bir taşımacılık macerasına atılacak. Yolculuğun en doğu noktası ise Aksaray olarak belirlenmiş durumda.

Yolculuk; devasa köprüler, tarihi şehirler ve doğal güzelliklerle dolu. Özellikle dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, sürüş deneyiminin en etkileyici anlarından biri olmaya aday. Bunun yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi dev yapılar da rotada yer alıyor.

Soul of Anatolia tanıtım videosu

Ne zaman çıkacak?

SCS Software, DLC’nin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu belirtiyor. Özellikle aktif olarak geliştirdikleri iki DLC daha olduğu düşünüldüğünde bu DLC'nin 2028'den erken çıkması zor görünüyor.

Siz de Türkiye'yi baz alan Soul of Anatolia DLC'sini buradan istek listenize ekleyebilirsiniz.