ASUS'un özel bir etkinlikte yeni özel üretim bir RTX 5090 modeli ortaya çıktı. Şirket bu özel üretim modelde tam 5 kilogram altın kullandığını söylüyor.

ASUS, dudak uçuklatan ROG Astral GeForce RTX 5090 Real Gold Edition isimli yeni özel üretim ekran kartını görücüye çıkardı. Fiyatı 500.000 doların üzerindeki bu model elbette seri üretim amaçlı üretilmedi ama gerçekten görebileceğiniz en şaşaalı ekran kartlarından biri.

Bu özel model, Bilibili World 2025 etkinliğinde sahneye çıktı. ASUS bu özel modelin her bir noktasını gerçek altından yaptığını belirtiyor. Daha önce sadece birkaç gram altın kullanılan modeller görmüştük ama bu kez ASUS işi iyice abartmış ve kartta tam 5 kilogram saf altına yer vermiş.

Altından üretilen RTX 5090 böyle görünüyor:

1 kilo altının ortalama 4 milyon 200 bin TL civarında olduğunu düşünürsek, bu 5 kilogramlık altın içeren ekran kartı gerçekten dudak uçuklatacak bir değere sahip.

Kartın üretilmesindeki amaç özellikle Orta Doğu’daki koleksiyonerlere hitap ediyor olması. Performans anlamında diğer RTX 5090’lardan hiçbir farkı yok ve asıl olay “görsellik ve gösteriş” üzerinde.

Satın alan olur mu bilemiyoruz ama satın alan olursa bile açıp bilgisayarına takan olur mu, o da ciddi anlamda muamma. Muhtemelen alan kişi onu cam bir vitrinde sergilemeyi tercih edecek gibi görünüyor.