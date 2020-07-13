ASUS'un ZenFone 7 Serisini Duyurmak Üzere Olduğu Söyleniyor

Asya merkezli büyük bir teknoloji sitesi, ASUS'un kısa bir süre sonra bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlik kapsamında ise hareketli ön kamerası ile dikkat çeken ZenFone 6'nın yeni modeli ZenFone 7'nin duyurulacağı ifade ediliyor.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, geçtiğimiz yıl fazlasıyla ilginç bir tasarıma sahip olan amiral gemisi telefonu "ZenFone 6"yı duyurmuştu. Tam ekranlı bir tasarıma sahip olan bu akıllı telefon, arka kısmında bulanan hareketli mekanizmasıyla ön kamera işlevini de ortaya koyuyordu. Şimdi ortaya çıkan bilgilerse ASUS'un ZenFone 7'yi kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşturduğunu ortaya koyuyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli donanım üreticilerinden Qualcomm, geçtiğimiz şubat ayında bir liste yayımlamış ve Snapdragon 865 işlemcilerin kullanılacağı akıllı telefonları açıklamıştı. Söz konusu listede ASUS'un ZenFone 7 modeli de bulunuyordu. Ancak bugüne kadar ne ASUS ne de sızıntıcılar cephesinden bu telefonla ilgili herhangi bir bilgi edinememiştik. Şimdiyse Asya'nın büyük teknoloji sitelerinden bir tanesi, ASUS ZenFone 7 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ASUS ZenFone 7 serisi, kısa bir süre içerisinde duyurulacak

İddialara göre ZenFone 7 serisi, iki varyant halinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu varyantlardan bir tanesi doğrudan ZenFone 7 olarak, diğeri ise ZenFone 7 Pro olarak isimlendirilecek ve Pro model, tahmin edilebileceği üzere daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. İddialar, bu akıllı telefonların siyah ve beyaz renklerde satın alınabileceğini ortaya koyuyor.

ZenFone 7 serisi ile ilgili neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ancak beklentiler, bu akıllı telefonun da tam ekran deneyimi sunacağı ve tıpkı ZenFone 6'da olduğu gibi hareketli bir kamera kurulumuna sahip olacağı yönünde. 5G desteğine sahip olacağı Snapdragon 865'le netleşmiş olan telefonun, ZenFone 6'dan daha fazla kameraya sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Haziran ayı içerisinde ASUS imzalı gizemli bir telefon, Geekbench'te karşımıza çıktı. Bu akıllı telefon "ZF" olarak kodlanmıştı ve Snapdragon 865 işlemciden güç alıyordu. Ayrıca bu akıllı telefonda 16 GB RAM kapasitesinin bulunduğu ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu da yine Geekbench aracılığıyla gün yüzüne çıkmıştı. ASUS'un Geekbench'teki gizemli telefonunun ZenFone 7 serisinin üyelerinden bir tanesi olabileceği düşünülüyor.

ZenFone 7 serisi ile ilgili hala bilmediğimiz pek çok şey var. Bu bilinmeyenlerden bir tanesi de ZenFone 7 serisinin fiyatı. Ortaya atılan iddialar ise bu akıllı telefonun fiyatının, 22 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan ASUS ROG Phone 3'ten daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağını ortaya koyuyor. Elbette son söz, ASUS'un yakın bir gelecekte yapacağı söylenen duyuru esnasında söylenecek.