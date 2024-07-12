Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan AT&T, inanılmaz bir veri sızıntısı yaşandığını duyurdu. Buna göre şirketin ABD'deki neredeyse tüm müşterilerinin arama kayıtları çalındı. Bu, 110 milyon civarında insan demek.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan ve sadece ABD’de 100 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan AT&T, bugün müşterilerini korkutan bir açıklama yaptı. Şirket, siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Açıklamalara göre saldırı sonucunda şirketin ABD’deki neredeyse tüm müşterilerinin arama kayıtları çalındı. Bu da yaklaşık 110 milyon insanın bilgilerinin çalındığı anlamına geliyor. Yani duyabileceğiniz en büyük sızıntılardan biri.

Mayıs-Ekim 2022 arasındaki arama kayıtları ele geçirildi

Saldırı, gerçekten de korkunç bir güvenlik açığı. Çünkü sadece insanların telefon numaraları değil, aynı zamanda telefon kayıtları da ele geçirilmiş. Yani kimin kiminle iletişime geçtiğine de ulaşmış saldırganlar.

AT&T, yaptığı açıklamada verilerin hem hücresel hem de sabit hat kullanıcılarını etkilediği belirtti. Çalınan kayıtların ise 1 Mayıs 2022 ila 31 Ekim 2022 arasındaki altı aylık dönemdeki verileri içerdiği aktarıldı. Ayrıca 2 Ocak 2023’te az sayıda kullanıcının kayıtlarının çalındığı başka bir olay daha yaşandığı da belirtildi.

Telekomünikasyon devi, The Verge’e verdiği demeçte saldırgan veya saldırganların üçüncü taraf bir bulut platformu olan Snowflake’teki şirket hesabı yoluyla kayıtlara erişebildiğini ifade etti.

AT&T, yasa dışı erişim noktasını kapatmak için adımlar attıklarını ve olayın sorumlularının tutuklanması için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştıklarını da ekledi. Yaşananlardan dolayı özür dileyen şirket, tüm kullanıcılarına konu hakkında bilgilendirme göndereceğini ekledi.