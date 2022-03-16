Atatürk'ün 10. Yıl Nutku Konuşması Bugünlere Nasıl Geldi?

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılında yaptığı konuşmayı aslında hiç izleyemeyebilirdik. Bu videonun ardında, Sovyetler Birliği yönetmeni Sergey Yutkeviç'e dayanan son derece ilginç bir olay var.

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, atalarımızın büyük fedakarlıklarıyla 29 Ekim 1923'te resmen kuruldu. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın enkazı üzerine kurulan ülkemiz, Atatürk'ün önderliğinde büyük atılımlar yapmaya başladı. Kısa sürede pek çok devrim yapan Atatürk, 10 yıl içerisinde Türkiye'yi refaha çıkarmıştı. Genç Türkiye'nin 10. yıl dönümü geldiğinde, ulu önderimizden hala dinlediğimizde duygulandıran o efsane konuşma geldi.

10. Yıl Nutku olarak bildiğimiz bu konuşmanın bugünlere başarıyla aktarılmasının ardında ise ilginç bir hikaye yatıyor. Aslında o dönemde pek çok iş ters gitmiş, ancak bu konuşmayı eski bir teknoloji kurtarmıştı. Hadi gelin şimdi Sovyet yönetmen Sergey Yutkeviç sayesinde bugünlere kadar ulaşan efsane 10. Yıl Nutku'nun videosunun hikayesine bakalım.

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku konuşmasının günümüze aktarılmasını sağlayan olay

Tarihler 29 Ekim 1933'de Türkiye Cumhuriyet'in 10. yılı için özel bir kutlama düzenlenmek istendi. Bunun için ülkelerden davetliler çağrıldı. Pek çok ülkenin bakanı ve diğer devlet insanları bu kutlamalara çağrılırken, konuşmalar kayıt altına alınabilsin diye yönetmen ve gazeteciler de çağrıldı.

Diğer ülkelerdeki pek çok gazeteci ve yönetmenle beraber Sovyetler Birliği'nden Sergey Yutkeviç isimli film yönetmeni de törene davet edilmişti. Yotkeviç, diğer meslektaşları gibi törendeki konuşmaları filme alacaktı. Yutkeviç, sabahın erken saatlerinde törenin yapılacağı hipodroma girdi. Kamerasını yerleştirip konuşmanın yapılacağı kürsüye kablo çekti. Bunu yaparken utanmıştı, çünkü meslektaşlarının ekipmanlarının kablosu incecikken, Sovyet yönetmenin kablosu çok daha kalındı.

Konuşmayı filme alacak insanlar ekipmanları dizmiş, kabloları bağlamışlardı. Artık her şey hazırdı ve Atatürk'ün hipodroma girip konuşma yapmasını beklemeye başlamışlardı. Binlerce kişi Atatürk'ü beklerken ulu önderimiz hipodroma bir otomobille girdi. Arabanın içinden onu bekleyen binlerce insanı selamlayan Atatürk, sonrasında arabadan inip kürsüye çıkıp konuşmaya başladı.

Bu noktada kamerasını çalıştırıp kayda başlayan Yutkeviç, o anda meslektaşlarının telaş içinde olduğunu fark etti. Atatürk'ü hipodroma getiren otomobil, kamera kablolarının üzerinden geçmiş ve tüm ince kabloları koparmıştı. Arabanın ağırlığından sağ kurtulmuş tek kablo vardı, o da Sovyetler Birliği'nden gelen Yutkeviç'in kablosuydu.

Atatürk o gün, bugün bile herkesin ezbere bildiği o tarihi konuşmasını yaptı. Ulu önderimiz konuşurken kayıt yapabilen tek kişi, bilek kalınlığındaki kablosuyla Yutkeviç'ti. İşte bizler, Sovyetler Birliği'nden gelen Yutkeviç'in o kalın kamera kablosu sayesinde Atatürk'ün 10. Yıl Nutku konuşmasını izleyebiliyoruz.

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku