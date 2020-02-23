Audi, tedarik zinciri konusunda aksaklık yaşaması nedeniyle e-Tron üretimine kısa bir ara verdiklerini duyurdu. Söylenen iddialara göre üretim uzun süreliğine durduruldu fakat Audi bu söylentileri yalanladı. Audi’nin açıklamasına göre üretim birkaç gün içinde yeniden başlayacak.

Elektrikli araba üretmeye başlayan Audi, e-Tron adını verdiği hibrit aracının üretimine kısa bir süreliğine ara verdiğini duyurdu. Audi’nin araç üretimini neden durdurduğuna dair farklı söylentiler var. Bunlardan bir tanesi de corona virüsünün Audi markasını da etkilediği iddiasıydı. Belçikalı bir haber ajansı olan Belga, Audi’nin sözcüsü ile bu konu hakkında görüştü.

Belga'nın açıklamalarına göre, Audi’nin fabrika sözcüsü, elektrikli SUV üretimi için hangi parçaların eksik olduğunu ve hangi tedarikçinin sorumlu olduğunu belirtmek istemedi. Bununla birlikte, üretimin tamamen durdurulduğuna dair çıkan iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca sorunun Çin'deki corona virüsü salgını ile hiçbir ilgisi olmadığını bunların tamamen yalan haberler olduğunu söyledi.

Belga’nın açıklamalarına göre; şu anda Audi Brüksel'de saatte 20 araç üretiyor. Normalde saatte 24 araç üretilmesi planlanırken üretime ara verilmesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Audi’nin birkaç günlüğüne araç üretimini durdurma kararı alması firmanın ekonomik anlamda zarara girmelerine neden olabileceği ifade edildi. Tedarik sorunları yaşadıkları gerekçesiyle böyle bir karar veren Audi en kısa zamanda yeniden üretime başlayacaklarını belirtti.

Ocak ayında Audi e-tron üretiminin ilk çeyrekte azalacağını duyurduktan sonra birçok kişi bunun sebebini merak etti. Başlıca sorunun, özellikle tedarikçi LG Chem yüzünden olduğu düşünüldü.

Polonya'nın Wroclaw yakınlarında fabrika kuran LG Chem, otomobil üreticilerine yılda yaklaşık 300.000 elektrikli otomobil için parça tedarik etmeyi hedeflemişti. Bu amaçla, şirket başlangıçta planlanan 320 milyon avroluk yatırımı neredeyse 1,4 milyar euro'ya çıkardı.Bu da LG Chem'in tedariklere yetişmekte zorlanmasına sebep olmuş olabilir.

“L'echo” adlı bir haber ajansı tarafından daha önce açıklanan bir rapora göre, diğer araba markaları arasında Audi en çok hibrit araç satan marka oldu. O yüzden bu üretimin durdurulmasının tek sebebinin tedarik sorunları olmadığı iddia edildi. Ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı. Tüm bu söylentilere karşı suskunluğunu koruyan Audi, ilerleyen zamanlarda açıklama yapacak mı bilinmiyor.