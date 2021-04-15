Audi, gerek özellikleri gerekse tasarımı ile sürücüleri etkilemesi muhtemel yeni elektrikli otomobili Q4 E-Tron'u duyurdu. Ayrıca standart model ile birlikte Q4 Sportback E-Tron da duyuruldu.

Alman otomobil markası Audi, en yeni elektrikli otomobilleri olan Q4 E-Tron ve Q4 Sportback E-Tron'u resmen duyurdu. Her ikisi de kompakt SUV sınıfında yer alan araçlar, doğrudan Ford Mustang Mach-E , Tesla Model Y ve kuzeni Volkswagen ID.4'ün rakibi olacak. Audi, daha fazla tüketiciye hitap edebilmek için araçlarda farklı batarya ve motor seçenekleri de sunuyor.

Q4 35 olarak adlandırılan temel model, 52 kWh kapasiteli bir batarya ile gelirken arka tekerleklere güç veren tek bir elektrikli motora sahip. 168 beygir güç, 310 Nm tork sağlayan araç, bu özellikleriyle 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve tek şarj ile maksimum 349 kilometre menzil sunuyor.

Yeni Audi Q4 E-Tron, sürücülere üç farklı model seçeneği sunuyor

Ortanca model olan Q4 40, 77 kWh kapasiteli daha büyük bir bataryaya sahip ancak benzer şekilde arkada yer alan tek bir elektrik motoruyla geliyor. 201 beygir güç sunan bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını nispeten biraz daha hızlı, 8,5 saniyede tamamlayabiliyor. Tek şarj ile 520 kilometre menzile sahip olan araç, yeni Q4 ailesinin en uzun menzilli modeli konumunda.

En üst model olan Q4 50 E-Tron da Q4 40 gibi 77 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip ancak bu modelde bir yerine iki elektrik motoru bulunduğundan güç artışı ile birlikte azami menzil de azalmış oluyor. 295 beygir gibi oldukça yüksek bir güce sahip olan araç, tek şarj ile maksimum 497 kilometre menzil sunabiliyor.

Hem sahte ızgara tasarımı hem de arkadaki boydan boya uzanan LED stopları ile diğer E-Tron modelleri ile bazı tasarım detaylarını paylaşan yeni Audi Q4 E-Tron, Sportback modelinde ise daha ince tavan çizgisi; 19, 20 ve 21 inç jant ve sekiz farklı renk seçeneği ile görsel açıdan ayrılmayı başarıyor.

Q4 E-Tron, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay'i isteğe bağlı olarak sunuyor

10,1 inç MMI dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli, tüm Q4 E-Tron modellerinde standart olarak gelirken; isteğe bağlı olarak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 11,6 inçlik MMI Plus ekran da tercih edilebiliyor. Ayrıca yine isteğe bağlı olarak head-up display gösterge ve "Hey Audi" komutu ile aktifleşen sesli asistan da tercih edilebiliyor.

Yeni Audi Q4 E-Tron; gelişmiş özellikleri, güçlü motoru ve şık tasarımı ile Almanya'da 41.900 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Aracın Türkiye'ye gelmesi halinde sahip olacağı fiyat etiketini tahmin etmek ise çok da mümkün değil.