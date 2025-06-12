Audi, düzenlediği bir etkinlikte Q5 e-hybrid'i tanıttı. Fişli hibrit türündeki otomobil, yüksek performansı ve göz alıcı tasarımı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Audi Q5 e-hybrid'in fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Volkswagen çatısı altında çalışmalarını sürdüren premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikte Q5 e-hybrid'i tanıttı. Fişli hibrit tipinde olan otomobil, tasarımıyla da özellikleriyle de kullanıcıları mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Audi Q5 e-hybrid'e yakından bakalım.

Audi Q5 e-hybrid, oldukça şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda Matrix LED destekli farlara ev sahipliği yapan otomobil, ultra iri ızgarası ile ön plana çıkıyor. Arka kısımda ise bir ışık barı görüyoruz. Bu ışık barı, tahmin edebileceğiniz üzere LED aydınlatmalarla destekleniyor. Panoramik cam tavan ve tavan çıtaları gibi tasarım detayları da Q5 e-hybrid'de öne çıkan hususlar arasında.

Karşınızda Audi Q5 e-hybrid

Audi Q5 e-hybrid'in iç kısmına baktığımızda oldukça modern bir kabinle karşılaşıyoruz. Sürücü odaklı kokpit, 11.9 inç boyutlu gösterge paneli ve 14.5 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Önde oturan yolcu için de ayrı bir bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobilin elektronik park freni ve buton şeklinde vites değiştiricisi bulunuyor.

Kaput altına baktığımız zaman Audi'nin şanına yaraşır özellikler görüyoruz. Audi'nin yeni SUV modelinde 2.0 litrelik turbo benzinli motor, hibrit sistemle destekleniyor. Bunun sonucunda da 299 hp ve 367 hp gücünde iki seçenek tercih edilebiliyor. Fişli hibrit sistem, tam şarj edildiği zaman 100 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Maksimum hızı 250 km/s olarak sınırlandırılan Q5 e-hybrid, performanstan ödün vermeyecek diyebiliriz.

Audi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Q5 e-hybrid, 63.400 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Fiyatlar, daha üst donanım seçeneklerinde 74.300 euro'ya kadar yükselecek. Haziran ayı itibarıyla Avrupa pazarlarına ulaşmaya başlayacak otomobilin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.