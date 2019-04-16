Avengers: Endgame filmiyle ilgili önemli bir sızıntı, serinin hayranlarının sosyal medyadan kaçmasına sebep oluyor.

Hayatta birbirinden ayrılmayan, ayrı ayrı düşünülmesi zor olan ikililer vardır. Kuru fasulye pilav, Zeki Alasya Metin Akpınar, sosyal medya ve sürprizbozanlar. Ne yazık ki sosyal medyayı yeni bir sızıntı sardı. Ki bu seferki sızıntı epey büyük.

Reddit’te ortaya çıkan ve Twitter’dan yayılmaya başlayan bu sızıntıda filmle ilgili önemli bilgiler aktarılıyor. Tabii ki bu sürprizbozanın ne olduğunu söylemeyeceğiz, zira insanların 21 film boyunca takip ettikleri hikayenin sonunu tadını çıkararak izlemek hakları. Ben yandım siz yanmayın durumu söz konusu yani.

Twitter’da her ne kadar belli sözcükleri engelleyerek bu sıkıntılı durumları aşmak mümkün olsa da paylaşılan ekran görüntüleri ve resimler bu engellere takılmıyor. Bu nedenle de Avengers: Endgame hayranları sosyal medyadan kaçıyor.

Russo kardeşlerden Joe Russo, hayranları sosyal medyadan uzak durmaları ve sürprizbozanlar ile karşılaşmaları durumunda bu bilgiyi başkalarına iletmemeleri için yönlendiriyor.

İnternetin genel Adab-ı Muaşereti gereği filmin ikinci hafta sonu bitmeden önce sürprizbozan içeren, filme dair detay veren paylaşımlar yapmamak gerekiyor. Sonuçta herkes filmi ilk gün izleme şansına sahip olamıyor.