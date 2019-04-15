Oppo F11 Pro İçin Avengers Özel Sürümü Geliyor

Oppo, çerçevesiz ekranlı orta seviye telefonu F11 Pro için Marvel Avengers özel sürümü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, şirketin yeni nesil tam ekran akıllı telefonu olan Oppo F11 Pro’yu geçtiğimiz ay tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan cihaz, ön kamera için açılır kapanır bir module sahip. Bu sayede cihazın ekranında herhangi bir çentik ya da delik bulunmuyor.

Oppo, Marvel hayranı tüketiciler için yeni bir F11 Pro sürümü piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition adlı akıllı telefonu, 24 Nisan günü gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Cihazın neredeyse tüm özellikleri standart F11 Pro ile aynı olacak.

OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition

MediaTek Helio P70 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6.5 inç Full HD+ LCD ekran

48 MP + 5 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

4.000 mAh batarya

Oppo, cihazın tasarımını ve diğer detayları paylaşmış olsa da cihazın fiyatı şu an için bilinmiyor. Özel tasarım bir ürün olduğu ve Oppo’ya Marvel ile anlaşma yapmak için ciddi bir telif anlaşmasına mal olduğu için standart Oppo F11 Pro modeline göre daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.