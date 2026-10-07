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Avrupa'da En Çok Satılan Telefon Markası Belli Oldu: Apple mı Samsung mu?

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Avrupa akıllı telefon pazarı ikinci çeyrekte küçülürken Apple, operatör satışlarında Samsung'u geride bıraktı.

Avrupa'da En Çok Satılan Telefon Markası Belli Oldu: Apple mı Samsung mu?
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Avrupa'da akıllı telefon satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 8 düştü. Operatörler üzerinden yapılan satışlardaki kayıp ise yüzde 4'te kaldı. Bunun bir nedeni de tüketicilerin telefonu doğrudan satın almak yerine operatör kampanyalarına yönelmesi. Böyle olunca daha pahalı modellere çıkmak da kolaylaşıyor.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'ün verilerine göre bu değişim, özellikle premium telefon üreten markaların işine yaradı. Apple, Avrupa'da operatörler üzerinden yapılan telefon satışlarında ilk sırada bulunan Samsung'u geride bıraktı.

İçerikten Görseller

Avrupa'da En Çok Satılan Telefon Markası Belli Oldu: Apple mı Samsung mu?
Ekran Resmi 2026-10-07 11.47.20
motorola-edge-70-pro-vs-vivo-v70-fe (1)

Apple yükseldi, Samsung geriledi

Ekran Resmi 2026-10-07 11.47.20

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Apple'ın operatör kanalındaki payı bir yılda 4 puan arttı ve yüzde 37'ye ulaştı. Samsung ise 5 puan kaybetti. Güney Koreli şirketin payı yüzde 34'e geriledi. Yani geçen yıl Samsung'un gerisinde olan Apple, bu yıl önüne geçti.

Giriş ve orta segmentte fiyatlar yükseldikçe operatör kampanyaları daha cazip hâle geliyor. Sonuçta pahalı bir telefonu peşin almak başka, tarifeye bölüp ödemek başka.

Apple da ağırlıklı olarak pahalı telefonlar sattığı için bu değişimden payını almış görünüyor.

Vivo ve Motorola da yükseldi

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Ayrıca Vivo'nun operatör kanalındaki satışları bir yılda yüzde 90 artarken Motorola'da yüzde 27'lik bir yükseliş görüldü.

Madem giriş ve orta segmentte baskı var, bu iki marka nasıl yükseliyor diye sorabilirsiniz.

Hemen belirtelim: Bu artışı yalnızca telefonların fiyat segmentiyle açıklamak kolay değil. İki markanın Avrupa'daki operatörlerle yaptığı anlaşmalar da bu kanaldaki performanslarında etkili görünüyor.

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