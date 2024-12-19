Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu. Türkiye, bu ay İspanya'yı geride bırakarak ilk beşe girmeyi başardı.

Otomobil satışları ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de her ay yüksek miktarlarda satış görüyorduk. Peki ülkemiz, Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler arasında kaçıncı sırada?

Bu sorunun yanıtı bugün geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık’ın Avrupa Otomotiv Üreticileri (ACEA) verilerinden yararlanarak oluşturduğu tabloyu paylaştı. Tabloda, en çok otomobil satılan ülkeleri gözler önüne serdi.

Türkiye, kasımda İspanya’yı geçti

Türkiye, kasım ayında yapılan 94.595 adet satışla 5. sıraya yerleşmeyi başardı. Üstelik 83 bin civarı satış yapan İspanya’yı da geçti. 2024 genelinde ise 845.530 satış ile 6. sırada yer alıyoruz. Her iki listenin de zirvesinde arkasındakilere ciddi fark atan Almanya var.

Verilerin geneline baktığımızda ise bu yıl kasım sonuna kadar Avrupa'da toplamda 11 milyon 876 bin 943 adet otomobil satıldığını görüyoruz. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,63'lük küçük bir artışa tekabül ediyor.

İşte en çok otomobil satılan Avrupa ülkeleri

Kasım

Almanya - 244.544 satış Birleşik Krallık - 153.610 satış Fransa - 133.319 satış İtalya - 124.344 satış Türkiye - 94.595 satış İspanya - 83.339 satış Polonya - 49.149 satış Hollanda - 34.434 satış Belçika - 31.825 satış İsveç - 24.844 satış

2024 geneli (Ocak-Kasım)

Almanya - 2.592.610 satış Birleşik Krallık - 1.811.992 satış Fransa - 1.534.750 satış İtalya - 1.453.458 satış İspanya - 911.503 satış Türkiye - 845.530 satış Polonya - 495.877 satış Belçika - 424.840 satış Hollanda - 346.515 satış İsveç - 243.261 satış

Türkiye'de en çok satılan otomobiller için: