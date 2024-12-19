Otomobil satışları ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de her ay yüksek miktarlarda satış görüyorduk. Peki ülkemiz, Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler arasında kaçıncı sırada?
Bu sorunun yanıtı bugün geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık’ın Avrupa Otomotiv Üreticileri (ACEA) verilerinden yararlanarak oluşturduğu tabloyu paylaştı. Tabloda, en çok otomobil satılan ülkeleri gözler önüne serdi.
Türkiye, kasımda İspanya’yı geçti
Türkiye, kasım ayında yapılan 94.595 adet satışla 5. sıraya yerleşmeyi başardı. Üstelik 83 bin civarı satış yapan İspanya’yı da geçti. 2024 genelinde ise 845.530 satış ile 6. sırada yer alıyoruz. Her iki listenin de zirvesinde arkasındakilere ciddi fark atan Almanya var.
Verilerin geneline baktığımızda ise bu yıl kasım sonuna kadar Avrupa'da toplamda 11 milyon 876 bin 943 adet otomobil satıldığını görüyoruz. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,63'lük küçük bir artışa tekabül ediyor.
İşte en çok otomobil satılan Avrupa ülkeleri
Kasım
- Almanya - 244.544 satış
- Birleşik Krallık - 153.610 satış
- Fransa - 133.319 satış
- İtalya - 124.344 satış
- Türkiye - 94.595 satış
- İspanya - 83.339 satış
- Polonya - 49.149 satış
- Hollanda - 34.434 satış
- Belçika - 31.825 satış
- İsveç - 24.844 satış
2024 geneli (Ocak-Kasım)
- Almanya - 2.592.610 satış
- Birleşik Krallık - 1.811.992 satış
- Fransa - 1.534.750 satış
- İtalya - 1.453.458 satış
- İspanya - 911.503 satış
- Türkiye - 845.530 satış
- Polonya - 495.877 satış
- Belçika - 424.840 satış
- Hollanda - 346.515 satış
- İsveç - 243.261 satış
Türkiye'de en çok satılan otomobiller için: