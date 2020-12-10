Avrupa'nın En Yüksek Elektronik Atığa Sahip Ülkeleri - 2020

Bir atık toplama şirketi, Avrupa'daki elektronik atık durumunu araştırdı. Yapılan araştırma, gelişmişliği ile bilinen Norveç'in, en çok elektronik atık çıkaran ülke olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye ise Avrupa'nın en çok elektronik atık çıkaran 14. ülkesi olarak belirlendi.

Clearitwaste isimli bir atık toplama şirketi Avrupa ülkelerini kapsayan çarpıcı bir araştırma yaptı. Bu araştırma kapsamında ülkelerin hane bazındaki elektronik atık miktarını belirleyen şirket, dünyanın her geçen gün biraz daha elektronik atık çöplüğüne dönüştüğünü gözler önüne serdi. Araştırmanın birinci sırasında olan ülke, çok tartışılacak gibi görünüyor.

Zaten küresel ısınma nedeniyle can çekişen gezegenimizin en büyük problemlerinden bir tanesi de elektronik atıklar. Bugün kullanılmayan ya da arızalı olan bilgisayar, cep telefonu, elektrikli ev aletleri gibi ürünler, elektronik atık olarak nitelendirilirken bu atıkların geri dönüştürülmesi, geleceğimiz için kritik bir önem arz ediyor. Ancak yapılan araştırmalar, dünya genelindeki elektronik atıkların geri dönüşüm oranının yüzde 20 bile olmadığını gözler önüne seriyor.

Avrupa'daki en çok elektronik atık, Norveç'ten geliyor

Clearitwaste tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa'daki elektronik atık miktarının bir numaralı nedeni, bugün ekolojik yapısıyla dikkat çeken Norveç. Gerek doğası gerekse gelişmişliği ile bilinen ülkelerden olan Norveç, hane başına tam 57 kilogram elektronik atık üretiyor. Alım gücünün yüksek olduğu ülke, yeni bir elektronik ürün alırken pek de düşünmüyor gibi görünüyor.

Araştırma, İngiltere'deki bir hanenin, 55 kilogram elektronik atığa yol açtığını ortaya çıkarıyor. İrlanda'yı 52,4 kilogramla üçüncü, İsviçre'yi 51,5 kilogramla dördüncü, İspanya'yı 49,4 kilogramla beşinci, Güney Kıbrıs'ı 47 kilogramla altıncı, Fransa'yı ise 46,2 kilogramla yedinci sırada gördüğümüz araştırma, Türkiye'yi on dördüncü sıraya yerleştiriyor.

Türkiye'deki elektronik atık miktarı, hane başına 41,8 kilogram

Birleşik Krallık merkezli Clearitwaste isimli şirketin araştırmasına göre Türkiye, hane başına 41,8 kilogram elektronik atık üretiyor. Diğer ülkelere göre daha iyi bir sonuç veriyor olsak da bu miktar bile gezegenimiz için oldukça fazla. Çünkü Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye, 2019 yılında 500 bin ton elektronik atık çıkardı. Derneğe göre Türkiye'deki elektronik atık miktarı, her yıl yüzde 10 oranında artıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 yılında yaptığı bir açıklamaya göre Türkiye'de her yıl, 55 bin ton elektronik atık geri dönüştürülüyor. Bu da Türkiye'nin, dünya genelindeki elektronik atığın sadece yüzde 5'ini geri dönüştürebildiğini gözler önüne seriyor. 2020 yılında bu oranın yüzde kaç olduğunu şu an için bilemiyoruz ancak hem Türkiye'nin hem de diğer ülkelerin, elektronik atık konusunda oldukça radikal kararlar almaları gerektiğini ortaya koyuyor.