Kül Olan Avustralya'da Doğa, Yeniden Canlanmaya Başladı

Avustralya'daki orman yangınları tüm hızıyla sürerken, bölgeden sevindirici bir haber geldi. Avustralyalı bir fotoğrafçı, çektiği görüntülerle yangının söndürüldüğü bölgede yaşamın yeniden başladığını ve bazı ağaçların yeniden çiçek açtığını ortaya koydu.

Avustralya kıtası, tarihinin en zor dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Geçtiğimiz eylül ayında bölgesel olarak başlayan orman yangınları, üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen kontrol altına alınamamış durumda ve kıta, çok büyük bir bilanço ile karşı karşıya. Öyle ki bugüne dek milyonlarca hektarlık alan yok oldu ve en az yarım milyar hayvan, yangınlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ancak şimdi, Avustralya'dan sevindirici bir haber geldi. Yaşanan gelişme, her ne kadar yok olup giden hayvanları geri getirmeyecek olsa da milyonlarca hektarlık bölgenin, yeniden yaşam belirtisi göstermeye başladığını ortaya koyuyor. Çünkü kül olan yerler, yavaş yavaş yeni bitkilerle donanmaya başladı. Doğa, Avustralya'da kendini toplamaya başlamış durumda.

Avustralya'da doğa, kendi kendini tamir etmeye başladı

Yukarıda görmekte olduğunuz fotoğraf, Avustralyalı bir fotoğrafçı olarak yaşamını sürdüren Murray Lowe tarafından çekildi. Lowe, yukarıdaki görüntüyü yangının en çok etkilediği eyaletlerden bir tanesi olan New South Wales'de çektiğini ifade ediyor. Lowe'un asıl amacı, bölgedeki tahribatı gözler önüne sermekmiş ancak karşılaştığı bu görüntü, tüm dünyada sevinçle karşılandı.

Lowe, bu fotoğrafları çektiği bölgenin tam olarak bir yıkıma uğramış olduğunu ifade ediyor. Ancak görüntülerin umut verici olduğunu ifade eden Lowe, doğanın kendisini yenilemeye başlamasının Avustralya için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Lowe, Avustralya'nın en ünlü ormanlarından bir tanesinin yeniden doğuşuna tanık olduğumuzu söylüyor.

Avustralya'da ormanlar çiçek açmaya başladı

Konuyla ilgili diğer bir açıklama ise İngiltere'de bulunan Sheffield Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren yangın ekolojisi uzmanı Kimberley Simpson'dan geldi. Simpson, görüntülerin normal olduğunu çünkü bölgedeki bitki türlerinin on milyonlarca yıl boyunca yalgınlara maruz kaldığını, bunun da doğal bir sonucu olarak bölgedeki bitki türlerinin evrim geçirdiğini ifade etti.

Doğa, bir şekilde yeniden hayata dönmek için çalışırken diğer yandan da Avustralya'nın büyük bir bölümünde yangınlar devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ve bunun da yangınların yayılmasına neden olabileceğini söylüyorlar. Görünen o ki ilerleyen günlerde Avustralya, gündemin ana konularından bir tanesi olmaya devam edecek.