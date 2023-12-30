Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, ertelenen Süper Kupa Finali sonrası paylaştığı video nedeniyle gözaltına alındı. Açıklama, bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

Özellikle sosyal medya fenomenlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bizzat bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kısa süre önce yine X üzerinden yaptığı paylaşım ile bir başka sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz'ın gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre Yılmaz'ın gözaltına alınma sebebi, dün akşam oynanması planlanan ancak Suudi yetkililerin Ulu Önder Atatürk'e uygulamaya çalıştıkları sansür nedeniyle ertelenen Süper Kupa finali sonrasında paylaşmış olduğu videoydu.

Yerlikaya, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir.

Azad Yılmaz'ın gözaltına alınmasına neden olan video ise şu şekildeydi:

Emniyet'in son dönemde sosyal medya fenomenlerine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonlardan bazılarına aşağıdaki haberlerimizden gözatabilirsiniz.