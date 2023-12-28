Geçmişte Taksim'de para saçtıkları video ile gündem olan ve ardından gözaltına alınan Fergio House, bu kez de müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün "KAFES-26" isimli bir operasyon gerçekleştirildiğini ve 19 şüphelininin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu şüpheliler, bir sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşıyorlardı. Aslında bu ekibi geçmişten biliyoruz. Kendilerine "Fergio House" ismini veren içerik üreticiler, Taksim'de para saçıp, gözaltına alınmışlardı. Yapılan açıklamada, zanlıların müstehcen içerikli bir parti yapma hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yönetilen operasyona Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'dan da ekipler katıldı. Toplamda 15 ayrı lokasyona gerçekleştirilen baskınlarda, 2 bin adet, sahte 100 dolarlık banknot da ele geçirildi.

"Halkımızın millî ve manevî değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız"

Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre zanlılar, suç işlemek için örgüt kurma girişiminde de bulunmuşlardı. Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında "Halkımızın millî ve manevî değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın X hesabından yapılan paylaşım:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı



Halkımızın Millî ve Manevî Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi.



Operasyon kapsamında;



İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı.



2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.



Halkımızın Huzurunu Kaçıranları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız

Operasyonla gözaltına alınan isimlerle daha önce görüşmüştük:

Yaptığımız görüşmenin tamamına ulaşmak isterseniz: