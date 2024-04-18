Çin'deki en popüler yapay zekâ aracının arkasındaki şirket olan Baidu, kullanıcıların kod bilmeden sohbet botu oluşturmasını sağlayacak yapay zekâ araçlarını tanıttı. Belli amaçlara hizmet etmesi için oluşturulabilecek botlar, OpenAI'ın GPT'lerine benzeselerde önemli bir farka sahipler.

Yapay zekâ deyince genellikle OpenAI, Google ve Microsoft gibi ABD merkezli şirketler akla gelse de Çin tarafında da bu konuda öne çıkan şirketler var. “Ernie Bot” isimli ChatGPT benzeri sohbet botuna sahip Baidu isimli şirket de bunlardan biri.

Ülkede popüler olan arama motoruyla da bilinen Baidu, şimdi de yepyeni yapay zekâ araçlarını tanıttı. Bu araçlar, kullanıcılara hiç kod bilgisi olmadan istedikleri sohbet botunu oluşturmaya olanak tanıyacak.

Oluşturulan botlar, internet sitelerine entegre edilebilecek

“Herkes geliştirici olabilir” ifadeleriyle duyurulan araçlar, belli işlevleri olan yapay zekâ destekli sohbet botları oluşturmaya yarıyor. Bu anlamda OpenAI’ın GPT’lerine benzer bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz. GPT’ler de kod bilgisi olmadan kullanıcılar tarafından belli işlevlere özel olarak oluşturulabiliyordu.

Ancak Baidu’nun araçlarının GPT’lerden çok büyük bir farkı var. O da internet sitelerine, arama motoru sonuçlarına veya diğer çevrim içi platformlara entegre edilebilmesi. GPT’lerde ise böyle bir durum yok. Onları sadece ChatGPT arayüzünde kullanabiliyorsunuz. Baidu’yla oluşturulan botlar ise kullanıcının istediği yere eklenebiliyor.

Bunlara ek olarak Baidu, Ernie yapay zekâ modelinin “Speed”, “Lite” ve “Tiny” ismini verdiği yeni versiyonlarını da tanıttı. Geliştiricilerin, hepsi birbirinden farklı seviyede olan bu modelleri görevlerin karmaşıklığına göre kullanabileceği ifade edildi.

Baidu’nun sohbet botu Ernie Bot, 200 milyon kullanıcıya ulaşarak aralık ayından bu yana kullanıcılarını neredeyse ikiye katladı. Sohbet botu bu nedenle hâlâ Çin’in en popüler sohbet botu olmaya devam ediyor.