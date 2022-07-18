Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün hem araç sahiplerini hem de tüm tüketicileri sevindirecek bir açıklamada bulundu. Nebati, akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler olacağını paylaştı.

Türkiye’de dolar kuru ve küresel brent petrol fiyatlarıyla paralel bir şekilde ilerleyen akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte peşi sıra indirimlere ev sahipliği yaptı. İndirimlerin ardından akaryakıt fiyatları halen 23 TL üzerinde seyrederken bugün Bakan Nebati’den önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşemenin akaryakıt fiyatlarına aynı oranda ve ivedilikle yansıtıldığını belirtti. Nebati, açıklamasının devamında sevindirici bir ifadeye de yer verdi. Akaryakıt fiyatları, ürün fiyatlarını doğrudan etkiliyor Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini açıkladı. Nebati, sözlerini “Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir.” ifadelerini paylaştı. Son haftalarda %10’u aşkın düşüş yaşandı: Bakan Nebati, haziran ayının son günlerinden bu yana benzin fiyatlarının %13, motorin fiyatlarının %15 ve LPG fiyatlarının %11,6 düştüğünü belirtti. 18 Temmuz 2022 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları, üç büyük şehirde şu şekilde: İstanbul: Benzin: 23,67 TL Motorin: 25,39 TL LPG: 10,79 TL

Ankara: Benzin: 23,78 TL Motorin: 25,48 TL LPG: 11,05 TL

İzmir: Benzin: 23,77 TL Motorin: 25,49 TL LPG: 10,73 TL

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Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-nebati-akaryakit-fiyatlarindaki-dususu-degerlendirdi/2639227

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