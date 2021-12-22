Maliye Bakanının 'Gözlerime Bakın' Çıkışı Gündem Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT 1 - TRT Haber ortak yayınında yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o açıklamalar ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam bir programa katıldı. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Nebati, "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" ifadeleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Gelin o açıklamalara hep birlikte bakalım.

TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nureddin Nebati, galiba pek de beklemediği bir soruyla karşılaştı. Program sunucusu, kimilerinin "örtülü faiz" olarak nitelendirdiği mevduat hesapları uygulamasının rakamlara nasıl yansıdığını sordu. Nebati'nin verdiği cevap ilginçti...

"Rakam vermeyeyim"

Bakan Nureddin Nebati sorulan soruya, "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" cevabını verdi. Sunucu Gülçin Üstün Can, bu cevaba "Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi.” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı, bu cevap üzerine "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.” ifadelerini kullandı.

TRT 1 TRT Haber ortak yayınında yaşanan o anlar

Nureddin Nebati'nin açıklamaları, sosyal medyada gündem haline geldi. Kimi kullanıcılar, bu açıklamayı samimiyet olarak nitelendirdi. Kimi kullanıcılarsa bu açıklamaya sert çıktı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Hazine ve Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına bakalım.

Nureddin Nebati'nin açıklamalarıyla ilgili paylaşımlar