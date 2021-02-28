Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile Desteklenecek Ürünler

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" kapsamında yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesini açıkladı.

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler; kimya, bilgisayar-elektronik optik, makine, eczacılık, elektrikli teçhizat, ulaşım araçları ve tıbbi cihaz olarak açıklandı. Diğer sektörlerden 36 ürünün de eklenmesiyle birlikte 50 milyar doları aşan cari açığın Türkiye'de kalması hedefleniyor.

50 milyar dolar ülkede kalacak:

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Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz" dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Listeler, Bakanlıkça, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi.

Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek.

Ayrıca Bakanlık, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl, "Mobilite", "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıkları altında 4 çağrıya çıkacak.