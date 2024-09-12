Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların kimlik bilgileri dahil verilerinin sağlık sistemi üzerinden sızdırıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Free Web Turkey tarafından ortaya atılan bir iddiada 108 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı öne sürüldüğünü aktarmıştık. İddiaya göre söz konusu verilerin çalınmasıyla ilgili olarak hükümet, Google ile iş birliği yapmaya da çalışmıştı.

Bugün, konuyla ilgili olarak yeni ve çarpıcı bir açıklama geldi. T24'ün haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soru üzerine bir veri sızıntısı yaşandığını doğruladı. Bakan Uraloğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."