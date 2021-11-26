Bakanlıktan Gıda Etiketlerine Dikkat Çeken Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerine yapmayı planladığı bir düzenlemeyi görüşe açtı. Üzerinde çalışılan düzenleme, gıda paketlerinin üzerinde yer alan bazı bölümlerde değişikliği zorunlu kılıyor. Yapılacak çalışmalar, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni bir düzenleme ortaya çıktı. NTV'de yer alan habere göre bakanlık, yapacağı düzenleme ile gıda ürünlerinin üzerinde yer alan etiketleri yeniden ayarlayacak. Yapılacak çalışmalar ile gıda ürünlerine ait etiketlerde yanıltıcı görüntü ve ifadelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı ve taslağını görüşe açtığı düzenleme, yürürlüğe girdiğinde vatandaşın hayatını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Zira bu düzenleme ile bir gıda paketinin üzerinde yazan "İçindekiler" bölümü, artık 2,5 kat büyük yazılacak. Böylelikle herkes, satın almayı düşündüğü bir gıdanın içinde ne olduğunu görebilecek. Ayrıca “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” gibi ibareler de artık çok daha büyük yazılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taslak düzenlemesi şöyle

Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.

Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.

Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak.

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu “…. Aromalı” ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzeti”, …keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak.

Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.