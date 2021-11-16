Balmuda Phone Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Japonya'da bir teknoloji şirketi, ilginç bir akıllı telefon geliştirdi. 4,9 inç büyüklüğünde ekrana sahip telefon, sahip olduğu kavisle ele tam oturuyor. Yarın ön siparişe açılacak Balmuda Phone isimli cihazın fiyatı ise oldukça yüksek.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Balmuda, tüketicilerin ilgisini çekmesi muhtemel bir akıllı telefon duyurdu. "Balmuda Phone" ismiyle duyurulan telefon, küçük ekranlı cihaz arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekebilir gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefonun ekranı yalnızca 4,9 inç büyüklüğünde. Ekrandaki deliğe yerleştirilmiş olan ön kameranın sunduğu çözünürlük ise 8 MP olarak açıklandı. Bu akıllı telefon, ne yazık ki devasa bir çerçeveye sahip...

Balmuda Phone'un arka kasası, bir ele rahatlıkla oturabilmesi için özel olarak dizayn edilmiş. İlginç bir kavis bulunan arka kasa, kimi kullanıcılar tarafından hiç de beğenilmeyebilir gibi görünüyor. Bu arada; arka kasaya yerleştirilmiş olan tek bir arka kamera olduğunu, bu kameranın 48 MP çözünürlük sunduğunu da belirtelim. Parmak izi okuyucu sensör de telefonun arka kısmına yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda Balmuda Phone

İlginç bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, donanım özellikleri açısından da pek gelişmiş değil. Snapdragon 765 işlemciden güç alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Telefonun bataryası ise yalnızca 2.500 mAh. İşletim sistemi olarak Android 11'i tercih eden mühendisler, bu sayede kullanıcılara oldukça modern bir deneyim sunmuş oluyorlar.

Balmuda Phone teknik özellikleri

Ekran: 4,9 inç büyüklüğünde, 1080P çözünürlük

4,9 inç büyüklüğünde, 1080P çözünürlük İşlemci: Snapdragon 765

Snapdragon 765 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP

48 MP Batarya: 2.500 mAh

2.500 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Yarın itibarıyla ön siparişe açılacak akıllı telefonun resmi satışları 26 Kasım'da başlayacak. Bu tasarım ve özelliklere sahip olan bir tüketicinin ödeyeceği para ise 918 dolar olarak açıklandı...